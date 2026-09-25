El ciclo Teatrísimo 2026 continúa con su programación en el Teatro Regina, con funciones únicas de teatro semimontado protagonizadas por grandes figuras de la escena argentina. La propuesta se extenderá hasta el lunes 5 de octubre y se realiza a total beneficio de la Casa del Teatro, institución presidida por Linda Peretz.

En esta oportunidad, Carola Reyna será la protagonista de Las reglas de la urbanidad en la sociedad moderna, obra de Jean-Luc Lagarce, con dirección de Ciro Zorzoli.

Carola Reyna protagoniza “Las reglas de la urbanidad en la sociedad moderna”

La función será el lunes 28 de septiembre a las 20.30 en el Teatro Regina, ubicado en Avenida Santa Fe 1235, CABA.

La obra propone un particular y falso manual de buenas maneras que recorre diferentes momentos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. A través de reglas rígidas y absurdas, el texto expone el intento del ser humano por controlar el miedo frente a la vida, el dolor y aquello que resulta desconocido.

Elenco: Carola Reyna.Dirección: Ciro Zorzoli.Autor: Jean-Luc Lagarce.

Teatrísimo, un ciclo a beneficio de la Casa del Teatro

Teatrísimo es un ciclo de teatro semimontado que reúne a reconocidos artistas argentinos en funciones únicas e irrepetibles, con un objetivo solidario: colaborar con la Casa del Teatro.

La institución, fundada por Regina Pacini, brinda alojamiento, contención y acompañamiento a artistas y trabajadores teatrales mayores que dedicaron su vida a la escena.

De esta manera, cada entrada de Teatrísimo no solo permite disfrutar de una propuesta teatral especial, sino que también contribuye directamente con la misión de la Casa del Teatro.

La organización y coordinación de Teatrísimo 2026 está a cargo de Ernesto Medela, director de amplia trayectoria. El ciclo cuenta además con la participación de figuras como Antonio Grimau, Carola Reyna, Cristina Banegas, Miguel Ángel Rodríguez, Ana Acosta, Boy Olmi, Ciro Zorzoli, Santiago Doria y Ricky Pashkus, entre otros.

La última función de Teatrísimo 2026 será un homenaje a China Zorrilla

El ciclo tendrá su última función del año el lunes 5 de octubre a las 20.30, con Las de enfrente, de Federico Mertens, en un homenaje a la recordada China Zorrilla.

La puesta estará dirigida por Santiago Doria y contará con las actuaciones de Miguel Ángel Rodríguez, Ana Acosta, Luciana Ulrich, Mateo Chiarino, Alexia Moyano, Lionel Arostegui y Jazmín Ríos.

Entradas para Teatrísimo

Las funciones de Teatrísimo se realizan en el Teatro Regina, Avenida Santa Fe 1235, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas pueden adquirirse a través de Entrada Uno.