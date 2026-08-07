Lejos de las pasarelas, los estudios de televisión y las ficciones que marcaron una generación, Tommy Dunster atraviesa una etapa completamente distinta. El modelo y actor, que fue una de las figuras más populares de la moda argentina en los años 90, hoy concentra gran parte de su actividad en el mundo de la tecnología, con un proyecto vinculado a los NFT y los contenidos digitales.

A sus 57 años, el exconductor de Versus decidió dar un giro a su carrera y convertirse en socio de 22.22, un emprendimiento desarrollado junto a un grupo de inversores que busca explorar las posibilidades del ecosistema digital. La empresa trabaja con tokens no fungibles, activos registrados mediante tecnología blockchain que permiten certificar la autenticidad y propiedad de obras digitales, imágenes y otros contenidos.

LA APUESTA DE TOMMY DUNSTER AL UNIVERSO DIGITAL

Con este proyecto, Tommy Dunster dejó en segundo plano la actividad artística para involucrarse en un sector completamente diferente al que lo hizo famoso. La propuesta combina creatividad, innovación tecnológica y nuevas formas de comercializar producciones digitales en un mercado que continúa evolucionando.

Los NFT alcanzaron una fuerte repercusión mundial en los últimos años como una alternativa para artistas, creadores y empresas que buscan monetizar contenido mediante tecnología blockchain, aunque su cotización y demanda suelen variar de acuerdo con las condiciones del mercado.

Qué hace hoy Tommy Dunster: del éxito como modelo y actor a su apuesta por el mundo de los NFT. Crédito: Instagram

DE ÍCONO DE LA MODA A ACTOR DE LAS FICCIONES MÁS POPULARES

Carlos Tomás Dunster, nacido en Quilmes, comenzó su carrera como modelo poco después de terminar la secundaria. Gracias a su proyección internacional participó en campañas para importantes marcas y desfiló en distintos países.

Su gran salto a la televisión llegó en 1998 con Versus, el ciclo de Telefe dedicado al universo de la moda, donde compartió pantalla con figuras como Iván de Pineda, Valeria Mazza y Jimena Cyrulnik.

Más adelante decidió apostar por la actuación y alcanzó una nueva generación de seguidores con su interpretación de Luca Colucci en Rebelde Way. Luego integró los elencos de Casi Ángeles y Aliados, consolidando su vínculo con las producciones de Cris Morena.

Qué hace hoy Tommy Dunster: del éxito como modelo y actor a su apuesta por el mundo de los NFT. Crédito: Instagram

UNA VIDA MÁS RESERVADA, PERO SIN ALEJARSE DEL TODO DE LA ACTUACIÓN

Después de vivir durante varios años en Estados Unidos, Dunster regresó a la Argentina con la intención de reencontrarse con sus raíces. En distintas entrevistas reconoció que extrañaba Quilmes, su familia y sus amigos, por lo que decidió instalarse nuevamente en el país y comenzar una nueva etapa.

Si bien actualmente dedica la mayor parte de su tiempo al desarrollo de su emprendimiento tecnológico, no abandonó por completo la actuación. De manera esporádica participa en producciones audiovisuales, como ocurrió con el cortometraje independiente estadounidense Standoff, dirigido por Marlyn Bandiero, donde interpretó al personaje Viper.

Qué hace hoy Tommy Dunster: del éxito como modelo y actor a su apuesta por el mundo de los NFT. Crédito: Instagram

Hoy, Tommy Dunster mantiene un perfil mucho más bajo que en sus años de mayor exposición mediática y reparte su tiempo entre proyectos tecnológicos, iniciativas empresariales y trabajos actorales puntuales, demostrando que su carrera sigue reinventándose lejos de los reflectores que lo hicieron famoso.