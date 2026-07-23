Gastón Edul se prepara para subirse al ring en uno de los eventos de streaming más esperados del año. El periodista argentino fue confirmado entre los diez participantes de La Velada del Año 6, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a personalidades del streaming español y latinoamericano arriba del ring.

Edul fue elegido para encabezar la primera pelea de la noche, frente al periodista español Edu Aguirre.

CUÁNDO Y A QUÉ HORA PELEA GASTÓN EDUL EN LA VELADA DEL AÑO

El cruce entre los dos periodistas está pautado para el 25 de julio a las 19.00, hora de España, lo que equivale a las 14.00 en la Argentina. El combate llega apenas una semana después de la definición de la Copa del Mundo disputada en los Estados Unidos, donde la selección argentina cayó ante España, un condimento extra para el duelo entre Edul y Aguirre sobre el ring.

Gastón Edul durante su entrenamiento para el debut como boxeador frente a Edu Aguirre en Sevilla, en el evento organizado por Ibai Llanos. Crédito Instagram

La pelea de los periodistas abrirá una noche que incluye otros nueve combates entre figuras del streaming. Entre los cruces más esperados aparecen Fabiana Sevillana contra La Parce, Lit Killah contra Kidd Keo y Marta Díaz contra Tatiana Kaer, además del enfrentamiento entre IlloJuan y Thegref, considerados dos de los pesos pesados de la creación de contenido en España.

TODAS LAS PELEAS DE LA VELADA DEL AÑO

Edu Aguirre vs. Gastón Edul.

Fabiana Sevillana vs. La Parce. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.

Clersss vs. Natalia MX. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.

Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.

Alondrissa vs. Angie Velasco. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.

Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.

El cambio físico de Gaston Edul en la previa a su pelea contra Edu Aguirre

Roro vs. Samy Rivers. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring. Por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.

Plex vs. Fernanfloo. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.

IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.

CÓMO SEGUIR EN VIVO LA PELEA DE GASTÓN EDUL

El streamer español adelantó en sus redes sociales lo que viene en el ring. Crédito Instagram

Ibai Llanos transmitirá todo el evento a través de sus cuentas de YouTube y Twitch, donde se espera una masiva convocatoria de espectadores de habla hispana. En paralelo, distintos medios españoles ofrecerán coberturas en vivo con comentarios de cada combate, mientras crece la expectativa por el debut de Gastón Edul sobre el ring.