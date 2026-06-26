El levantamiento en vivo de un programa de Blender por decisión de su conductora, en solidaridad con algunos compañeros, motivó que el canal de streaming sacara un comunicado oficial referido al conflicto laboral.

Fiorella Sargenti fue quien blanqueó la situación al volver a la mesa apresurada: “Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado a nuestos salarios y los aumentos”.

“No podemos continuar así, hay guardias esperándonos afuera. Si tocan uno tocan a todos...”, afirmó la periodista ante el asombro de Juanita Groisman, Nico Riera, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita.

Fiorella Sargenti levantó su programa en vivo en solidaridad con compañeros despedidos de Blender.

Todo sucedió en Último Aviso.

El comunicado de Blender

La empresa de Augusto Marini bajo la dirección de contenidos de Liliana Parodi luego fijó su firme postura.

BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones.

El comunicado de Blender tras el levantamiento en vivo de un programa en protesta por despidos.

En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes.

En un contexto como el actual, BLENDER continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad.