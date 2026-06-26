El conductor y animador Darío Barassi sorprendió a sus seguidores al mostrar en Instagram los rincones más especiales de su casa en Nordelta. Ambientes amplios, materiales nobles y una iluminación tenue.

Líneas limpias, materiales nobles, iluminación tenue. Crédito: Instagram Por: Instagram

“Hay un par de spots de mi casa que todas las noches los miro y digo, ‘sí beba, acá quiero estar, con esta vista’”, escribió Barassi junto a las imágenes.

La propiedad, de dos plantas y líneas contemporáneas, parece diseñada bajo una premisa clara: generar sensación de refugio.

ASÍ ES LA CASA DE DARÍO BARASSI EN NORDELTA

Uno de los sectores que más se destacó en las imágenes es el bar coffee station de la cocina. Una imponente vitrina vidriada de estructura negra y madera clara, iluminada con tiras LED cálidas.

El bar coffee station de la cocina. Crédito Instagram Por: Instagram

Otro de los grandes protagonistas es el recibidor, donde una mesa circular de mármol veteado convive con banquetas tapizadas y una alfombra gráfica en tonos neutros.

El recibidor de la casa de Barassi. Crédito Instagram Por: Instagram

La isla de cocina, revestida en piedra oscura con vetas claras, está coronada por lámparas de pantalla textil que bañan el ambiente con luz ámbar.

Minimalismo cálido en el baño de visita . Crédito Instagram Por: Instagram





La impactante galería exterior. Crédito: Instagram Por: Instagram

Lejos del minimalismo frío, la casa de Barassi abraza una corriente más emocional del diseño interior: espacios vividos, cálidos y sensoriales.