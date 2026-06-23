Sol Gómez subió un video inédito de Piñón Fijo sin caracterizar y desató un revuelo en las redes. El clip, que muestra al animador infantil como un padre más en un parque junto a sus hijos, generó miles de reacciones y reavivó rumores sobre una supuesta pelea familiar.

Sin embargo, el propio Fabián Gómez —nombre real de Piñón Fijo— salió a aclarar que la publicación fue hecha con su consentimiento y, de paso, aprovechó para tirarle una buena dosis de humor a los haters.

Durante décadas, Piñón Fijo se esforzó por mantener el misterio de su personaje. Su maquillaje, el bigote pintado y el traje colorido se convirtieron en una marca registrada que lo acompañó a todos lados: incluso se sentó así en la mesa de Mirtha Legrand.

Su postura siempre fue clara: quería que los chicos creyeran que el personaje era real. Por eso sorprendió tanto que fuera su propia hija quien decidiera mostrar al hombre detrás del payaso.

EL MENSAJE DE SOL GÓMEZ Y LA REACCIÓN DE PIÑÓN FIJO

En el posteo, Sol explicó el origen del video con mucha emoción: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después”, escribió en Instagram.

Sol Gómez y el cariño a Piñón Fijo en el día del padre Por: Captura Instagram @soysolcito

Y cerró con una dedicatoria: “Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… Feliz día”.

La publicación no tardó en despertar comentarios divididos. Algunos seguidores celebraron el gesto; otros cuestionaron que Sol hubiera roto con años de imagen cuidada.

"Este video nació de un sueño- mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin Nunca se concretó". Escribió Sol Gómez Crédito: Instagram

Ante eso, Piñón Fijo tomó la palabra en su propia cuenta de Instagram y dejó en claro que no había drama: “Aclaro que esta publicación la hizo con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos.

No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años, ya no soy ese”, escribió con humor.

POR QUÉ PIÑÓN FIJO SIEMPRE OCULTÓ SU ROSTRO Y QUÉ SIGNIFICA ESTE CAMBIO

Lo que convirtió la aclaración en viral fue el remate con el que el animador cordobés despachó a los detractores: “A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en Temu”, escribió, seguido de una catarata de emojis de risa. El mensaje cerró con un guiño al presente: “Feliz día a todos los papis y vamo la Scaloneta”.

"A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en Temu" Escribió Piñón Fijo Por: Captura Instagram @soysolcito

Consultado por sus colegas de Teleshow, el artista describió el video como “un guiño muy lindo” de parte de Sol, que representa un recuerdo cargado de amor y refleja su historia en común.

Lejos de interpretarlo como una traición al personaje, Piñón lo vivió como una muestra de afecto. La imagen que generó polémica se transformó, finalmente, en una historia de reconciliación y complicidad entre padre e hija.