Epica y Rhapsody compartirán escenario en un evento histórico que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, reuniendo a dos de las bandas más influyentes y emblemáticas del género.

Epica celebrará su 25° aniversario con una producción especial

La reconocida banda neerlandesa Epica llegará a Buenos Aires para celebrar sus 25 años de trayectoria, presentando un espectáculo especialmente diseñado para esta gira aniversario.

La agrupación liderada por Simone Simons prepara una producción de gran magnitud que incluirá invitados especiales sobre el escenario. Aunque sus identidades aún no fueron reveladas, la banda adelantó que habrá importantes sorpresas para los fanáticos en los próximos meses.

Rhapsody realizará uno de sus shows finales con su formación clásica

Por su parte, Rhapsody protagonizará uno de los momentos más emotivos de la noche al presentar uno de los últimos conciertos de su exitosa trayectoria.

La legendaria banda italiana, pionera del symphonic power metal, llegará con su formación clásica integrada por Fabio Lione, Luca Turilli, Patrice Guers, Dominique Leurquin y Alex Holzwarth, brindando a los seguidores una oportunidad única para disfrutar en vivo de canciones que marcaron generaciones.

Este show forma parte de la gira de despedida de la agrupación y representa una ocasión excepcional para revivir algunos de los himnos más importantes de la historia del metal épico.

Entradas para Epica y Rhapsody en Buenos Aires 2027

Fecha: 7 de marzo de 2027

Lugar: Estadio Malvinas Argentinas

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Venta de entradas: desde el 25 de junio a través de PassLine y puntos de venta habilitados.

Los organizadores también anunciaron la disponibilidad de experiencias VIP para quienes deseen vivir una experiencia exclusiva junto a las bandas.