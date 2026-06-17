Tortilla rellena de panceta, queso cheddar y cebolla de verdeo: sabrosa y lista en pocos pasos

La tortilla de papas es uno de los platos más populares de la cocina casera, pero esta versión rellena lleva la receta tradicional a otro nivel gracias a la incorporación de panceta dorada, queso cheddar, queso sardo y cebolla de verdeo. El resultado es una preparación abundante, cremosa y llena de sabor que puede servirse como plato principal o para compartir en reuniones familiares.
La combinación de los dos quesos aporta una textura fundente en el centro de la tortilla, mientras que la panceta suma un toque crocante y ahumado que contrasta con la suavidad de las papas. Además, el puerro, la cebolla blanca y la cebolla de verdeo agregan aroma y profundidad, logrando un relleno equilibrado y muy sabroso.
Aunque su presentación luce elaborada, la receta se prepara en pocos pasos. Primero se cocinan las papas, luego se saltean los vegetales junto con la panceta y finalmente se arma la tortilla en capas para que el queso quede en el centro. Con una cocción pareja de ambos lados, se obtiene una tortilla dorada por fuera y babé por dentro.
Ingredientes
- Un kg de papas
- Un litro de aceite para freír
- Una cebolla blanca
- Una rama de puerro
- Una rama de cebolla de verdeo
- 250 g panceta
- 200 g queso cheddar
- 150 g queso sardo
- 6 huevos
Procedimiento para la tortilla de papas rellena
- Pelar y cortar las papas en cubos pequeños. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Retirar y reservar.
- Picar la cebolla, el puerro y la cebolla de verdeo. Cortar la panceta en cubos o tiras.
- Saltear los vegetales junto con la panceta hasta que esta quede dorada y crocante.
- Batir los huevos en un bowl grande e incorporar el salteado. Agregar las papas cocidas y mezclar suavemente.
- Calentar una sartén con un poco de aceite y volcar la mitad de la preparación.
- Distribuir el queso cheddar y el queso sardo sobre la mezcla y cubrir con el resto de la preparación.
- Cocinar a fuego medio hasta que la base esté firme. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta alcanzar el punto deseado.
- Retirar, dejar reposar unos minutos y servir caliente para disfrutar del queso fundido.
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