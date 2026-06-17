Tortilla rellena de panceta, queso cheddar y cebolla de verdeo: sabrosa y lista en pocos pasos

La tortilla de papas es uno de los platos más populares de la cocina casera, pero esta versión rellena lleva la receta tradicional a otro nivel gracias a la incorporación de panceta dorada, queso cheddar, queso sardo y cebolla de verdeo. El resultado es una preparación abundante, cremosa y llena de sabor que puede servirse como plato principal o para compartir en reuniones familiares.

La combinación de los dos quesos aporta una textura fundente en el centro de la tortilla, mientras que la panceta suma un toque crocante y ahumado que contrasta con la suavidad de las papas. Además, el puerro, la cebolla blanca y la cebolla de verdeo agregan aroma y profundidad, logrando un relleno equilibrado y muy sabroso.

Aunque su presentación luce elaborada, la receta se prepara en pocos pasos. Primero se cocinan las papas, luego se saltean los vegetales junto con la panceta y finalmente se arma la tortilla en capas para que el queso quede en el centro. Con una cocción pareja de ambos lados, se obtiene una tortilla dorada por fuera y babé por dentro.

Comensales 2 Ingredientes Un kg de papas

kg de papas Un litro de aceite para freír

litro de aceite para freír Una cebolla blanca

cebolla blanca Una rama de puerro

rama de puerro Una rama de cebolla de verdeo

rama de cebolla de verdeo 250 g panceta

g panceta 200 g queso cheddar

g queso cheddar 150 g queso sardo

g queso sardo 6 huevos

Tortilla rellena con panceta y 2 quesos diferentes. Cucinare.TV.

Procedimiento para la tortilla de papas rellena

Pelar y cortar las papas en cubos pequeños. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Retirar y reservar. Picar la cebolla, el puerro y la cebolla de verdeo. Cortar la panceta en cubos o tiras. Saltear los vegetales junto con la panceta hasta que esta quede dorada y crocante. Batir los huevos en un bowl grande e incorporar el salteado. Agregar las papas cocidas y mezclar suavemente. Calentar una sartén con un poco de aceite y volcar la mitad de la preparación. Distribuir el queso cheddar y el queso sardo sobre la mezcla y cubrir con el resto de la preparación. Cocinar a fuego medio hasta que la base esté firme. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta alcanzar el punto deseado. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir caliente para disfrutar del queso fundido.

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