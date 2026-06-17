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Tortilla rellena de panceta, queso cheddar y cebolla de verdeo: sabrosa y lista en pocos pasos

La receta combina ingredientes simples y un relleno que transforma un plato tradicional en una opción ideal para compartir.

Tortilla de papas con panceta.
Tortilla de papas con panceta. Foto: Cucinare TV

La tortilla de papas es uno de los platos más populares de la cocina casera, pero esta versión rellena lleva la receta tradicional a otro nivel gracias a la incorporación de panceta dorada, queso cheddar, queso sardo y cebolla de verdeo. El resultado es una preparación abundante, cremosa y llena de sabor que puede servirse como plato principal o para compartir en reuniones familiares.

La combinación de los dos quesos aporta una textura fundente en el centro de la tortilla, mientras que la panceta suma un toque crocante y ahumado que contrasta con la suavidad de las papas. Además, el puerro, la cebolla blanca y la cebolla de verdeo agregan aroma y profundidad, logrando un relleno equilibrado y muy sabroso.

Aunque su presentación luce elaborada, la receta se prepara en pocos pasos. Primero se cocinan las papas, luego se saltean los vegetales junto con la panceta y finalmente se arma la tortilla en capas para que el queso quede en el centro. Con una cocción pareja de ambos lados, se obtiene una tortilla dorada por fuera y babé por dentro.

Comensales
2

Ingredientes

  • Un kg de papas
  • Un litro de aceite para freír
  • Una cebolla blanca
  • Una rama de puerro
  • Una rama de cebolla de verdeo
  • 250 g panceta
  • 200 g queso cheddar
  • 150 g queso sardo
  • 6 huevos
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Tortilla rellena con panceta y 2 quesos diferentes. Cucinare.TV.

Procedimiento para la tortilla de papas rellena

  1. Pelar y cortar las papas en cubos pequeños. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Retirar y reservar.
  2. Picar la cebolla, el puerro y la cebolla de verdeo. Cortar la panceta en cubos o tiras.
  3. Saltear los vegetales junto con la panceta hasta que esta quede dorada y crocante.
  4. Batir los huevos en un bowl grande e incorporar el salteado. Agregar las papas cocidas y mezclar suavemente.
  5. Calentar una sartén con un poco de aceite y volcar la mitad de la preparación.
  6. Distribuir el queso cheddar y el queso sardo sobre la mezcla y cubrir con el resto de la preparación.
  7. Cocinar a fuego medio hasta que la base esté firme. Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta alcanzar el punto deseado.
  8. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir caliente para disfrutar del queso fundido.

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