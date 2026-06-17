Evangelina Salazar, cumplió 80 años y la celebración se convirtió en un verdadero acontecimiento familiar. Hijos, nietos y Palito Ortega la rodearon de amor y tiernos mensajes.

El primero en homenajearla fue Palito. El cantante eligió una fotografía especialmente cuidada

La foto de Evangelina que Palito eligió para homenajearla. Por: Instagram

No fue una postal casual. Fue la mirada de un hombre hacia la mujer con la que construyó todo, una imagen que resume casi 60 años de matrimonio que sobrevivió cambios de época, carreras artísticas y el paso inevitable del tiempo.

LA FAMILIA ORTEGA SE VOLCÓ EN MENSAJES DE AMOR

Julieta Ortega sumó su propio homenaje con una imagen más íntima: su mamá apoyada en una columna, con bata rosa, sonriendo con la complicidad de los momentos privados. “Feliz cumple mamá”, escribió la actriz, y en esa sencillez estaba todo.

Evangelina Salazar en la celebración familiar / Fuente: Instagram Por: Instagram

Los nietos tampoco se quedaron afuera. Bautista Ortega compartió varias postales, incluyendo una foto de 2020 junto a su hermano Dante, donde se ve con humor cómo aquellos chicos que alguna vez cabían bajo los brazos de su abuela hoy la superan en altura.

Evangelina Salazar en la celebración familiar / Fuente: Instagram Por: Instagram

“Feliz cumpleaños, hermosa”

Evangelina y Palito Por: Instagram

Dante, por su parte, eligió una imagen abrazado a ella durante una reunión familiar, con la cabeza apoyada en su hombro: “Feliz cumple, abuela de mi corazón”.

Evangelina Salazar en la celebración familiar / Fuente: Instagram Por: Instagram



