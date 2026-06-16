La derrota de Nigeria por 2-1 frente a Portugal en un partido amistoso en la previa Copa Mundial de la FIFA 26™ hizo que el arquero africano se haga famoso, no por los goles que le hicieron sino por su belleza.

Maduka Emilio Okoye tiene 26 años, Mide 1,98 metros y nació Düsseldorf, Alemania fruto de la unión de un padre nigeriano y una madre franco-alemana.

Okoye debutó con Nigeria en 2019 y fue jugó la Copa Africana de Naciones, y además defiende el arco del Udinese de la Serie A del Calcio, la liga italiana.

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Talentoso en la cancha, Okoye en las últimas semanas aumentó su popularidad en las redes sociales, y en Instagram ostenta casi 800.000 seguidores, pese a que no logró que su selección clasifique a la * COPA MUNDIAL™.

Las mejores fotos del arquero hot de Nigeria

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)

Maduka Emilio Okoye. (Foto: @madukaokoye)