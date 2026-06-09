La provincia de Córdoba vivió horas de máxima tensión por la desaparición de Luciana Aylén Barrio sAlarcón, la chica de 15 años que era buscada desde el lunes al mediodía. Finalmente, este martes, la adolescente fue encontrada sana y salva en la ciudad de Jesús María, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

“La encontramos sana y salva”, anunció Quinteros a través de sus redes sociales, y agradeció a todos los que participaron del operativo y a la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. “Estaba en Jesús María. Yo mismo le di la noticia personalmente a la mamá”, agregó el funcionario, visiblemente aliviado, minutos antes de brindar una conferencia de prensa.

Luciana había sido vista por última vez el lunes, cuando salió del colegio en Colonia Caroya. Como cada día, solía esperar a su hermana en una parada cercana para volver juntas a casa con su mamá y su padrastro. Pero esta vez, cuando la hermana salió de clases, Luciana ya no estaba.

El mensaje de Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, sobre el hallazg de Luciana (Foto: X.com/ @QuinterosJP) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Salió del colegio y su celular se apagó”, relató Luis Gutiérrez, abogado de la familia, durante la búsqueda. Ante la falta de noticias, la madre de la adolescente hizo la denuncia y se activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

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El despliegue fue enorme: participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, Bomberos, el DUAR y otras unidades especiales. Los investigadores analizaron cámaras de seguridad, movimientos en redes sociales y registros de telefonía celular. También entrevistaron a familiares, amigos y personas del entorno de la joven.

El caso tomó dimensión nacional cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía, el sistema de difusión urgente para casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en situación de riesgo.

Durante la búsqueda, circularon versiones sobre el lugar donde fue hallada Luciana, pero el ministro Quinteros evitó dar detalles: “Lo importante es que está sana y salva. Cuando hable el fiscal podrá dar más detalles de la causa judicial”, remarcó ante la insistencia de los periodistas.

Tras ser encontrada, Luciana fue trasladada a un centro de salud para controles médicos de rutina y evaluar su estado general, luego de más de 24 horas desaparecida.

Por el momento, las autoridades no informaron las circunstancias exactas en las que la adolescente fue hallada. El ministro Quinteros aclaró que será la Fiscalía de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, la que brindará precisiones sobre la investigación y el desenlace del caso.

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