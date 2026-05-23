Chelo Torres, el cantante de Grupo Green, fue excarcelado este lunes por el juzgado de La Matanza luego de haber pasado semanas detenido por la denuncia de la influencer Dulce Lilian.

Sin embargo, su liberación no pasó desapercibida, ya que se conoció que el músico de cumbia volvió rápidamente a los escenarios, lo que despertó el repudio inmediato de los usuarios en redes sociales.

SHOW EN LA BOCA Y CRÍTICAS DE TODO TIPO

Según informó la querella, Torres y su banda brindaron un show en el barrio de La Boca apenas recuperó la libertad, mientras la investigación judicial sigue su curso.

Chelo Torres Por: Facebook - Grupo Green

Esta actitud fue calificada como una provocación por parte del entorno de la víctima, quien relató un traumático episodio ocurrido en un auto durante la madrugada, donde el artista la habría sometido tras obligarla a pasar al asiento trasero.

EL PASADO JUDICIAL QUE COMPLICA A CHELO TORRES

Ante esta situación, el abogado de la víctima, Ignacio Barrios, solicitó de inmediato la prisión preventiva del cantante ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

Chelo Torres fue arrestado por la denuncia de abuso Por: Captura WEB

El letrado argumentó que se trata de una conducta reiterada, recordando que Chelo Torres ya cuenta con una condena previa del año 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad.