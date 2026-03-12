El cantante Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz, cantante de Grupo Green, fue denunciado por abuso sexual ante la Justicia del partido bonaerense de La Matanza.

La acusación fue presentada por una mujer de 43 años que trabaja en un programa de streaming y que, según su relato, había mantenido un encuentro con el músico en el marco de una entrevista.

De acuerdo con la información difundida por el diario Clarín, el hecho que acabó con la denuncia contra Chelo Torres habría ocurrido durante la madrugada del martes en la localidad de Villa Madero.

Denunciaron por abuso sexual al “Chelo” Torres, del Grupo Green: ya había estado preso por violar a una niña | Créditos: Instagram @elchelodegreen

LA DENUNCIA CONTRA EL CHELO TORRES Y ANTECEDENTES

Según consta en la presentación realizada en la Comisaría de la Mujer de San Justo, el encuentro se habría producido dentro de una camioneta estacionada sobre la calle Cuzco al 1300.

La mujer declaró que el músico la invitó a conversar en la parte trasera del vehículo y que en ese contexto se habría producido el presunto ataque. Siempre según su testimonio, logró escapar del lugar tras el episodio.

Desde el entorno del cantante indicaron a medios periodísticos que Torres Ruiz Díaz no realizará declaraciones públicas por el momento.

El músico cuenta además con antecedentes judiciales vinculados a delitos de índole sexual. En abril de 2009, el Tribunal Oral N° 6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión efectiva por un caso ocurrido en 2006.

Tras esa sentencia, el cantante permaneció detenido en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela entre 2010 y 2012.