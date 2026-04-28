Guardar vasos o tazas apilados uno dentro de otro es una costumbre arraigada en muchas cocinas argentinas, sobre todo cuando el espacio es limitado. Sin embargo, esta forma de organización puede provocar roturas, inestabilidad en la alacena y hasta acumulación de humedad en el interior de la vajilla.

En ese contexto, un truco casero japonés que se volvió viral en redes sociales propone una alternativa simple y muy efectiva para ordenar tazas sin ocupar más lugar y con mayor seguridad. La técnica consiste en encastrarlas entre sí formando un círculo con las manijas.

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Además de liberar espacio, este método ayuda a mantener la vajilla más limpia, mejora la circulación del aire y facilita el acceso diario a las tazas sin tener que desarmar pilas inestables cada vez que se necesita usar una.

El truco japonés para guardar tazas sin apilarlas y ganar espacio

La técnica japonesa consiste en organizar cuatro tazas formando un círculo, encastrando el asa de cada una dentro del hueco de la siguiente. De esa manera, quedan sostenidas entre sí sin necesidad de apilarlas.

El procedimiento es simple: primero se coloca una taza de costado sobre la base del estante o plato. Luego se introduce el asa de otra taza dentro de la primera, repitiendo el mismo movimiento con dos más hasta completar la forma circular.

La técnica japonesa para ordenar tazas. Foto: TikTok

El resultado es una estructura estable, compacta y fácil de manipular. Así se evita que las tazas se deslicen o choquen entre sí cuando se abre la alacena.

Entre sus principales ventajas están:

Permite aprovechar mejor el espacio disponible

Reduce el riesgo de caídas o roturas

Evita que entre polvo dentro de las tazas

Mejora la ventilación interior

Facilita el acceso rápido a cada unidad

Por qué no conviene dejar los vasos dados vuelta después de lavarlos

Otra recomendación que suelen compartir especialistas en limpieza del hogar tiene que ver con el secado de los vasos después de lavarlos. Aunque muchas personas los dejan boca abajo sobre el repasador, no siempre es la mejor opción.

Cuando el vaso queda apoyado completamente sobre una superficie plana, el aire no circula correctamente en su interior. Eso favorece la acumulación de humedad y puede generar olor o proliferación de bacterias.

Para evitarlo, lo ideal es colocarlos sobre superficies con relieve, rejillas de secado o directamente dejarlos boca arriba hasta que terminen de secarse por completo.

La ténica japonesa evita que los vasos queden mal guardado y haya menos espacio en la alacena. Foto: AdobeStock

Este pequeño cambio en la rutina ayuda a mantener la vajilla en mejores condiciones y evita malos olores que suelen aparecer con el paso de los días.

Otras ideas simples para ordenar tazas y vasos en la alacena

Además del método circular japonés, existen otros trucos caseros prácticos que permiten optimizar el espacio en cocinas pequeñas sin necesidad de comprar muebles nuevos ni hacer reformas.

Una opción muy útil es colocar ganchos debajo de las repisas para colgar las tazas por el asa. De esa manera se libera espacio en los estantes y se mejora la visibilidad de la vajilla.

También se pueden usar bandejas organizadoras o separadores internos para agrupar vasos por tamaño. Esto facilita mantener el orden y evita movimientos innecesarios dentro del mueble.