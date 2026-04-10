Después de más de diez años juntos, Paula Morales y Fabián Vena lograron consolidar una relación estable atravesando distintos desafíos personales y familiares.

Lejos de idealizar el vínculo, ambos artistas decidieron contar públicamente cuál fue la herramienta clave que los ayudó a resolver diferencias y fortalecer la convivencia: la terapia de pareja.

Aunque la actriz Paula Morales y el actor Fabián Vena se conocían previamente dentro del ambiente artístico, fue en 2014, mientras compartían elenco en la ficción Somos familia, cuando el vínculo sentimental comenzó a crecer.

Entre jornadas de grabación y ensayos nació una relación que rápidamente se transformó en un proyecto de vida en común.

Desde el inicio, la pareja asumió el desafío de construir una familia ensamblada. El actor ya era padre de Cielo y Vida, hijas que adoptó durante su relación con Inés Estévez, mientras que Morales tenía a Benicio, fruto de un vínculo anterior. Tiempo después, ambos ampliaron la familia con la llegada de Valentino, el hijo que tuvieron juntos.

Paula Morales y Fabián Vena revelaron cómo solucionaron los conflictos de pareja: “Hablamos entre los tres”(Foto: Ciudad.com)

PAULA MORALES Y FABIÁN VENA: TERAPIA DE PAREJA

Sin embargo, según revelaron, el proceso de integración familiar no estuvo exento de tensiones. Invitados al programa Con estilo, la conductora explicó que decidieron buscar ayuda profesional para ordenar emociones y evitar conflictos mayores.

“Hicimos terapia cuando unificamos la familia. Y después, al tiempo, volvimos a hacer. Siempre está bueno poder ordenar”, contó Morales con total naturalidad.

Paula Morales y Fabián Vena revelaron cómo solucionaron los conflictos de pareja: “Hablamos entre los tres”

La iniciativa surgió a partir de un espacio terapéutico que ella ya transitaba individualmente. Fue su propia terapeuta quien propuso sumar a Vena para que ambos pudieran expresar lo que les ocurría desde distintos lugares. “Iba con dudas, temas que me hacían ruido o conflictos familiares, y me sugirió invitar a Fabián para hablarlo juntos”, explicó.

El actor aceptó inmediatamente la propuesta y, según relató su pareja, se involucró activamente en el proceso. “Él le da mucha importancia a lo que nos dice la terapeuta”, agregó Morales, mientras Vena asentía durante la entrevista.