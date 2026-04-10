El fenómeno de Nadie Dice Nada da un nuevo salto: Disney confirmó que está trabajando en una serie de ficción inspirada en el ciclo más visto de Luzu TV y ya mostró las primeras imágenes del rodaje.

En las fotos difundidas, se puede ver a Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Martín Garabal y Santiago Talledo ya caracterizados, lo que confirma que las grabaciones de la serie están en marcha.

UNA SERIE DE STREAMING CON EL MISMO ADN

Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama, el proyecto mantendrá como protagonistas a los conductores originales, reforzando el estilo que convirtió a Nadie Dice Nada en un éxito del streaming argentino.

La ficción contará con ocho episodios de 20 minutos, adaptándose a los nuevos formatos de consumo audiovisual.

Nadie Dice Nada: ya comenzó el rodaje de la serie y aparecieron las primeras fotos. Crédito: Instagram

QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN

La serie será producida por Pampa Films, con dirección de Nicolás Silbert y Lalo Mark. Además, el guion estará a cargo de Santiago Talledo y Diego Vago, quienes también serán los showrunners.

El proyecto marca un paso clave para Luzu TV, que logra llevar uno de sus contenidos más exitosos a una plataforma internacional como Disney.

Nadie Dice Nada: ya comenzó el rodaje de la serie y aparecieron las primeras fotos. Crédito: Instagram

En uno de los adelantos, incluso se puede ver a Nicolás Occhiato recibiendo el apoyo de su familia, reflejando la importancia de esta nueva etapa.