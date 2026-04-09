Después de diez días en el espacio y de haber pasado por el lado oculto de la Luna, la nave Orion de la misión Artemis II encara la etapa más exigente y riesgosa: el reingreso a la atmósfera terrestre. Los cuatro astronautas de la NASA a bordo deberán atravesar una secuencia de maniobras milimétricas para poder regresar sanos y salvos.

Si todo sale según lo planeado, el reingreso comenzará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20:53 (hora argentina), y el esperado splashdown será apenas 14 minutos después, a las 21:07, en el océano Pacífico, frente a la ciudad de San Diego.

Despegue de Artemis II (Foto: @nasa)

El regreso desde la órbita lunar no admite errores. La cápsula Orion debe ingresar a la atmósfera con un ángulo de -5,8° respecto del horizonte, dentro de un margen extremadamente estrecho.

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REINGRESO DE ARTEMIS II: CUÁNDO SERÁ Y POR QUÉ ES LA FASE MÁS PELIGROSA

Si la nave entra demasiado plana, puede rebotar en la atmósfera y perder el control del descenso. Si lo hace demasiado empinada, las cargas térmicas y mecánicas aumentan peligrosamente, poniendo en riesgo tanto la nave como la vida de los astronautas.

La NASA remarcó que, a velocidades de retorno lunar, la tolerancia del ángulo de entrada es mínima por los límites del escudo térmico. Un pequeño desvío puede tener consecuencias graves.

La tripulación de la misión Artemis II (Foto: @nasa)

La secuencia final arranca con la separación del módulo de servicio, que deja expuesto el escudo térmico de la cápsula. Los motores de control de reacción orientan a Orion para enfrentar el tramo más crítico.

La nave entra en la atmósfera a más de 40.000 km/h, y la fricción genera temperaturas cercanas a los 2700 °C. En ese momento, se forma un plasma supercaliente alrededor del vehículo y las comunicaciones con la tripulación se cortan temporalmente.

La Tierra vista desde la misión Artemis II (Foto: @nasa)

Luego, comienza la desaceleración: primero se desprende la cubierta del compartimento delantero, después se abren dos paracaídas de frenado a 7620 metros y, más abajo, a 2900 metros, se despliega el segundo set de paracaídas. Así, la velocidad de la cápsula se reduce hasta solo 27 km/h para el splashdown.

La cápsula puede caer erguida, invertida o de costado. Por eso, Orion cuenta con cinco airbags naranjas que la enderezan una vez en el agua.

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LOS RIESGOS DEL REINGRESO DEL ARTEMIS II: CALOR EXTREMO, COMUNICACIONES Y EL ESCUDO TÉRMICO BAJO LA LUPA

El calor extremo es el peligro más evidente, pero no el único. El reingreso concentra varios puntos críticos en pocos minutos: la orientación correcta de la cápsula, el comportamiento del escudo térmico, la pérdida y recuperación de comunicaciones, la apertura ordenada de los paracaídas y la seguridad para que el equipo de rescate se acerque a la nave.

Un fallo en cualquiera de estas etapas puede obligar a activar procedimientos de emergencia.

La tripulación de la misión Artemis II (Foto: @nasa)

El antecedente más delicado viene de Artemis I: tras esa misión no tripulada, la NASA detectó una pérdida inesperada de material en el escudo térmico de Orion. El problema fue la acumulación de presión y desprendimientos en varias zonas, aunque la agencia aseguró que una tripulación habría estado segura y aprobó Artemis II con cambios operativos, sin reemplazar el escudo ya instalado.

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La fase de recuperación también es clave. Lili Villarreal, directora de recuperación y aterrizaje de Artemis II, explicó que los tres hitos principales son: ver los tres paracaídas, confirmar que la cápsula es segura para aproximarse y comprobar que la escotilla pueda abrirse.

Orion puede amerizar con dos paracaídas principales, aunque el impacto sería mayor para la tripulación. El equipo de rescate debe esperar antes de acercarse porque caen restos de la nave al mar y puede haber sustancias peligrosas, como amoníaco del sistema de enfriamiento.

La tripulación de la misión Artemis II (Foto: @nasa)

El splashdown no es solo “caer al océano”: la operación sigue con helicópteros y buzos hasta que la cápsula y los astronautas estén a salvo.

Una vez rescatados, los astronautas serán trasladados al USS John P. Murtha para evaluaciones médicas. Si todo sale bien, la cápsula y la tripulación estarán a bordo del barco de recuperación dentro de las dos horas posteriores al amerizaje.

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EL CRONOGRAMA DEL REGRESO DE ARTEMIS II (HORA ARGENTINA)

19:30 : comienza la cobertura oficial del retorno (NASA YouTube, Instagram y web).

20:33 : separación entre el módulo de tripulación y el de servicio.

20:37 : maniobra de elevación del módulo de tripulación.

20:53 : inicio formal del ingreso en la atmósfera y formación de plasma (comunicaciones bloqueadas).

Durante el descenso : apertura de paracaídas de frenado a 7620 metros y luego el segundo set a 2900 metros.

21:07 : splashdown en el Pacífico, frente a San Diego.

23:00: conferencia de prensa desde el Johnson Space Center.

Si la secuencia se completa sin incidentes, Artemis II cerrará la primera gran prueba tripulada de la NASA alrededor de la Luna y dejará una respuesta clave para el futuro: si la nave está lista para repetir este regreso con márgenes de seguridad suficientes para llevar humanos hasta la superficie lunar.

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