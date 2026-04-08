El mundo de la cumbia está en vilo por la salud de Emiliano Galeano, el guitarrista de Los del Fuego que protagonizó un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 40 de la Ruta 36, en Berazategui.

Según informaron fuentes oficiales, Galeano circulaba en una moto Honda GLH cuando embistió desde atrás a un Nissan Kicks. El impacto fue tan fuerte que tanto él como su acompañante, Jimena Corona, resultaron gravemente heridos.

Los del Fuego (Foto: Instagram @losdelfuego.oficial)

La policía y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a Galeano y a Corona bajo código rojo al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Por estas horas, ambos permanecen internados con pronóstico reservado.

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La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Berazategui intervino en el caso y dispuso la realización de pericias bajo la carátula de “lesiones culposas”. Las circunstancias exactas del choque todavía están siendo investigadas.

Emiliano Galeano posa con Los del Fuego (Foto: Instagram @losdelfuego.oficial)

Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales de la banda ni partes médicos. El hermetismo es total y la preocupación crece entre los seguidores de Los del Fuego, que llenaron las redes sociales con mensajes de aliento y pedidos de oración y pronta recuperación para el músico.

El accidentge de Emiliano Galeano de Los del Fuego (Foto: Facebook "Hechos y Derecho")

La noticia sacudió al ambiente de la movida tropical, donde Galeano es muy querido. Sus fanáticos y colegas oran por una evolución favorable en las próximas horas.

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