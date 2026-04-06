El truco de seguridad más simple para proteger el celular de estafas digitales puede hacerse en apenas 10 segundos: y no es nada más ni nada menos que reiniciar reiniciar el dispositivo. Aunque suele parecer una acción menor, expertos en ciberseguridad aseguran que apagar y encender el teléfono con regularidad ayuda a bloquear software espía y procesos maliciosos activos en segundo plano.

Hoy el celular concentra contraseñas, datos bancarios, redes sociales, correos electrónicos y conversaciones privadas, lo que lo convierte en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Por eso, aplicar medidas simples de protección puede marcar una diferencia concreta en la seguridad cotidiana.

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En ese contexto, organismos internacionales como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) recomiendan reiniciar el teléfono al menos una vez por semana, ya que este hábito interrumpe posibles ataques invisibles que pueden permanecer activos durante sesiones prolongadas del sistema.

Por qué reiniciar el celular ayuda a frenar estafas digitales

Reiniciar el teléfono elimina procesos temporales que pueden estar funcionando sin que el usuario lo note. Entre ellos pueden encontrarse herramientas de espionaje, malware liviano o accesos indebidos que aprovechan vulnerabilidades momentáneas del sistema operativo.

Cómo protegerse de los ciberdelitos en el teléfono celular. Foto: Freepik

Este procedimiento también favorece la aplicación de parches de seguridad pendientes, corrige errores del sistema y reduce la exposición frente a ataques conocidos como “exploits de día cero”, que buscan aprovechar fallas recientes antes de que sean solucionadas.

Además, cuando el dispositivo se reinicia, vuelve a un estado más seguro en el que muchos datos permanecen cifrados hasta que el usuario lo desbloquea nuevamente, lo que limita posibles accesos no autorizados.

Cómo hacer el truco de los 10 segundos paso a paso

Hacer el truco de los 10 segundos para protegrse contra las estafas digitales es muy facíl. Reiniciar el celular es una acción sencilla y rápida, los pasos se detallan a continuación:

Mantener presionado el botón de encendido unos segundos

Seleccionar la opción “Reiniciar” en pantalla

Esperar a que el sistema se apague y vuelva a iniciar

En la mayoría de los teléfonos este proceso tarda menos de 10 segundos y no requiere instalar aplicaciones ni modificar configuraciones.

Reiniciar el teléfono celular, una práctica que ayuda a prevenir los ciberdelitos. Foto: IA (ChatGPT)

Si el dispositivo no muestra la opción de reinicio, apagarlo manualmente y volver a encenderlo produce el mismo efecto de seguridad.

Otros hábitos simples para reforzar la protección del celular

Además del reinicio semanal, especialistas recomiendan adoptar prácticas básicas que reducen el riesgo de estafas digitales:

Mantener actualizado el sistema operativo

Descargar apps sólo desde tiendas oficiales

Revisar los permisos de cámara, micrófono y ubicación

Evitar redes WiFi públicas sin protección

Activar bloqueo de pantalla con PIN o biometría

Estas medidas reducen la superficie de ataque a los teléfonos celulares y dificultan el acceso de terceros a información personal.

Reiniciar el celular con frecuencia es una de las acciones más rápidas y subestimadas para mejorar la seguridad digital diaria. No reemplaza otras prácticas de protección, pero sí ayuda a cerrar procesos sospechosos activos en memoria.

En un contexto donde las estafas virtuales crecen año a año y los teléfonos concentran cada vez más datos sensibles, incorporar este hábito semanal puede marcar una diferencia concreta sin cambiar la forma de usar el dispositivo.