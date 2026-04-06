Pasaron más de 70.000 personas desde el jueves al domingo por el Movistar Arena, agotando siete inolvidables funciones de El Show de Alejo Igoa, y la diversión y adrenalina que se vivió aún se siente.

Alejo y sus amigos llevaron por primera vez al vivo su mundo de juegos, risas y entretenimiento y la expectativa del público por ser parte fue desbordante. Familias enteras, miles de chicos y jóvenes, grupos de amigos compartiendo un momento esperado desde hacía mucho tiempo.

Carteles, regalos, muchos mensajes y gestos de admiración y amor por Alejo, Kevin, Asbel, Delfi, Valen y Miel vistieron el Movistar. Los amigos que llevan carcajadas a cada hogar cruzaron las pantallas y conectaron profundamente con su gente de una manera muy especial dejando a flor de piel la inocencia de principio a fin.

Alejo Igoa arrasó en vivo en el Movistar Arena . Ph: Cortesía Dale Play Live

Alejo Igoa arrasó en vivo en el Movistar Arena

Con una puesta inmersiva espectacular especialmente pensada para estas presentaciones, con un trabajo preciso en cada detalle de la escenografía, visuales y elementos de los espacios montados, el Show de Alejo Igoa superó todo lo soñado. Colores, texturas, miles de formas dando vida a juegos, retos, desafíos y una gran fiesta con la participación y complicidad del público.

Más de 30 artistas en escena entre acróbatas, bailarines, actores, y una mega producción que involucró a más de 100 personas, hicieron posible un show de alto nivel que brilló con sketches, baile, acrobacias, juegos y muchas sorpresas manteniendo al público participando en todo momento.

Alejo Igoa arrasó en vivo en el Movistar Arena . Ph: Cortesía Dale Play Live

Alejo tiene algo único, que impacta de lleno en la gente, y lo sembrado durante tantos años conquistando fans alrededor del globo, desde sus primeros videos caseros a los despliegues desopilantes en grandes set de filmación, hace que queramos seguir siendo parte del mundo mágico que nos propone. Ahora con estas siete funciones en Buenos Aires, reafirma porque logró convertirse en el ídolo de millones de chicos.

Durante el segundo día en el Movistar Arena, el youtuber más aclamado se consagró con un reconocimiento histórico que dejará huella en su carrera profesional, Alejo Igoa recibió sobre el escenario dos Récords Guinness por el Canal de YouTube más grande del mundo en español y por ser el Canal de entretenimiento más grande del mundo en español. De esta manera, no sólo alegra a todos con sus videos y ahora con su show inmersivo, también nos enorgullece representando de esta manera a nuestro país.

Alejo Igoa arrasó en vivo en el Movistar Arena . Ph: Cortesía Dale Play Live

Alejo Igoa no es solo el youtuber más visto de habla hispana, sino el creador de contenidos que más ha impactado, evolucionado y crecido en los últimos años. Superándose en su manera de inventar, proyectar, y borrar los límites ha consolidado un lazo muy sólido con sus leales seguidores, aumentando día a día su llegada mundial.

Solo en 2025 Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Este insuperable creador de contenidos argentino sigue sorprendiendo, arrasando con los récords y siendo elegido por la gente al momento de sumergirse en el infinito universo de Youtube.

Decidido por completo a forjar un camino de éxito, completamente abocado a todos los detalles que implican sus creaciones, buscando la perfección y la superación constante, Alejo es un apasionado de lo que hace, y no deja de soñar e imaginar nuevos horizontes.

Alejo Igoa comenzó su canal de YouTube en 2014, y su contenido suele incluir vlogs, retos y videos creativos pensados para un público joven y familiar.

Alejo Igoa arrasó en vivo en el Movistar Arena . Ph: Cortesía Dale Play Live

En el año 2023 alcanzó los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además fue distinguido con el premio a “Líder Digital del año” en la terna más importante de los Elliot’s Awards, entrega realizada en la Ciudad de México, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando material altamente relevante en las redes sociales.

En los últimos años ha logrado más hitos importantes: ha ganado premios como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital y, a finales de 2025, superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra, recibiendo la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que otorga YouTube. Hasta ahora, solo un puñado de cuentas internacionales lo habían conseguido, entre ellas PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE, logrando un paso que cambia el mapa virtual mundial.

Su estilo cercano y dinámico, junto con una fuerte conexión con su comunidad, lo posicionan como uno de los influencers argentinos con mayor impacto global en la plataforma. Su creatividad, espontaneidad y originalidad son clave en su éxito, que sigue inspirado por el amor y la ocurrencia de su familia y amigos.