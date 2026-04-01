Netflix Argentina sorprendió este martes con el anuncio de “Carísima”, la serie que marca el debut protagónico de Caro Pardíaco, el personaje que nació en los sketches de Cualca y que se volvió un fenómeno en redes sociales.

La ficción, producida por Labhouse en asociación con Olga, explora el universo delirante de Caro: ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que se enfrenta a una crisis existencial justo antes de cumplir 30 años.

El desafío: organizar la fiesta más zarpada de su vida, mientras la aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades, amenaza con arruinarlo todo.

Una serie corta, frenética y con mucho humor argentino

“Carísima” tendrá 10 episodios de 10 minutos cada uno, en formato horizontal, y será la primera serie corta de Netflix Argentina. La propuesta mezcla thriller ansioso y humor ácido, en una historia donde Caro deberá salvar su fiesta, su vida y hasta su identidad.

El elenco reúne a figuras como Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López y Malena Pichot.

La dirección está a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, con guion de Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló, y asesoría de Malena Pichot.

Quiénes están detrás de la producción

La serie es una apuesta de Labhouse, la productora liderada por Flora Fernández Marengo (nominada al Oscar y ganadora del Emmy), que ya trabajó en títulos internacionales como “The Guard” y “Calvary”, y en proyectos locales como “Finde” y “M”.

Por su parte, Olga se consolida como una de las plataformas de streaming más importantes del país, con más de 250 horas mensuales de programación y llegada a más de 15 países.

De fenómeno digital a la pantalla grande

Caro Pardíaco, que nació como un personaje de humor en Cualca, se transformó en un ícono de la cultura pop argentina. Ahora, con “Carísima”, da el salto a Netflix para contar una historia de crisis, fiestas y autodescubrimiento, en clave de comedia y con el sello de la nueva generación de creadores locales.

La serie todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya genera expectativa entre los fans del personaje y los amantes de las series cortas y disruptivas.