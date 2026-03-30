La mítica banda mexicana El Tri regresa a Buenos Aires con su gira “Adicto al Rocanrol”, en un show imperdible que tendrá lugar el viernes 3 de abril en Groove. Liderados por el icónico Álex Lora, celebran nada menos que 56 años de carrera.

El Tri en Buenos Aires: show íntimo y lleno de clásicos

Tras compartir escenario con La Renga el 2 de abril en el Parque de la Ciudad, la banda mexicana ofrecerá un recital más cercano con sus fans en Groove, donde repasarán los grandes éxitos que marcaron generaciones.

Con un estilo inconfundible que mezcla rock & roll, blues y letras cargadas de crítica social, El Tri sigue siendo una referencia indiscutida del rock en español.

Fecha, entradas y detalles del show

📅 Fecha: viernes 3 de abril de 2026

📍 Lugar: Groove, Buenos Aires

🕖 Horario: 19 hs

🎸 Banda soporte: Nagual

🎟️ Entradas: a la venta a través de Passline

Más de medio siglo de historia en el rock latino

Álex Lora Por: Fernando Aceves 2025.

Fundada a fines de los 60 como Three Souls in My Mind, la banda evolucionó a El Tri en los años 80, consolidándose como la voz del rock mexicano. Discos emblemáticos como Simplemente y Hecho en México, junto a himnos como “Triste canción de amor”, “Piedras rodantes” y “Metro Balderas”, los convirtieron en leyenda.

La figura de Álex Lora, siempre al frente del grupo, ha sido clave para mantener la esencia y la potencia del proyecto, convirtiéndolo en un puente entre el rock clásico y nuevas generaciones.

Reconocidos por la revista Billboard como una de las mejores bandas de rock en español, El Tri continúa vigente con una conexión única con su público.