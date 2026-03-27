Mickey Rourke atraviesa una fuerte problemática, dado que decidió no pagar su alquiler y quedó en la calle. Y ahora, abrió una polémica diferente.

Es que el actor y guionista le dedicó un amoroso posteo a Carlos Monzón, a quien no sólo admiró, sino que también tuvo un vínculo.

La polémica se abrió porque el actor Mickey Rourke escribió cariñosas palabras para la leyenda del boxeo y, por cómo podría reaccionar parte del público, cerró los comentarios.

Mickey Rourke recordó con cariño a Carlos Monzón: reveló un sueño juntos y tuvo que cerrar los comentarios (Foto: AP).

MICKEY ROURKE RECORDÓ A CARLOS MONZÓN

En su posteo, el guionista estadounidense escribió: “Pienso mucho en Carlos. ¡Nuestro sueño juntos era abrir un gimnasio para cuando él saliera de la prisión!”.

Mickey Rourke recordó con cariño a Carlos Monzón: reveló un sueño juntos y tuvo que cerrar los comentarios | Créditos: Instagram @mickey_rourke_

No sólo eso, sino que luego fue un tanto más melancólico: “Ese accidente de auto acabó con un hermoso sueño para ambos. Monzón para siempre. L&R”.