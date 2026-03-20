La cartelera porteña suma una propuesta diferente: Jonatan Loidi, emprendedor, autor y conferencista internacional presenta El Camino del 5%, un espectáculo que rompe el molde de la charla motivacional tradicional.

La obra invita al público a hacerse una pregunta incómoda pero poderosa: ¿por qué solo el 5% de las personas logra resultados extraordinarios mientras el 95% se queda en la rutina?

A partir de esa premisa, Loidi desafía a los espectadores a revisar sus creencias, cuestionar sus propios límites y repensar las decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas.

Jonatan Loidi presenta 'El Camino del 5%':

El conferencista se presentará los miércoles 8 y 15 de abril, en la Sala Picasso del Paseo La Plaza

Una noche para pensar, reír y animarse a más

“El Camino del 5%” no es solo una charla: es una experiencia escénica que combina historias reales, reflexiones profundas y mucho humor. Loidi alterna relatos de vida, anécdotas cotidianas y momentos de emoción para que cada espectador se vea reflejado y se anime a mirar su propio espejo.

Durante la función, se abordan temas como el liderazgo personal y profesional, la superación de miedos, la gestión del cambio, el propósito y la mentalidad de crecimiento. El objetivo es claro: que cada persona salga del teatro con ganas de animarse a más y con herramientas concretas para hacerlo.

La producción está a cargo de Diego Djeredjian y Luis Penna, y las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro o a través de www.PlateaNet.com .

Quién es Jonatan Loidi: del vivero familiar a inspirar a miles

La historia de Jonatan Loidi es la de alguien que no solo habla de superación, sino que la vivió en carne propia. A los 13 años, cuando su familia atravesaba un momento difícil, creó su primer emprendimiento —un vivero en el garage de su casa— para ayudar en casa tras la venta del auto familiar. Ese fue el punto de partida de una vocación emprendedora que nunca se detuvo.

Hoy, Loidi es CEO de Grupo SET, una organización con presencia en siete países dedicada al desarrollo de líderes y emprendedores en toda Latinoamérica. Dio más de 1.000 conferencias en 20 países, fue orador en cuatro ediciones de TEDx y sus contenidos digitales superan los 50 millones de reproducciones.

Es autor de 10 libros (tres de ellos best sellers), coach y asesor estratégico de CEOs y líderes de grandes empresas. Además, es columnista en medios como Forbes, El Cronista, Infobae y CNN, y acompaña a figuras como Noel de Castro, la astronauta argentina, en sus desafíos de alto rendimiento.

Compromiso social y resiliencia: mucho más que palabras

El compromiso de Loidi va más allá del escenario. A través de la iniciativa “Un kilómetro, una ayuda”, combina deporte y solidaridad corriendo ultra maratones para recaudar fondos para causas sociales. Entre sus desafíos más impactantes, se destaca una ultra maratón de 100 kilómetros en el Sahara, donde logró reunir 50.000 dólares para la Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata.

Loidi no solo habla de liderazgo y resiliencia: los vive y los comparte. Su propuesta es invitar a otros a animarse a dar el paso, a desafiar sus propios límites y a buscar ese 5% que marca la diferencia.