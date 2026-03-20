En medio de versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Gabriel Goity, Guillermo Francella fue consultado por un cronista y su reacción no pasó desapercibida.

El actor, que se encuentra enfocado en el estreno de su nueva obra, Desde el jardín, intentó inicialmente desviar la conversación hacia su presente laboral.

“Muy bien, hermoso. Estamos con mucho ensayo”, fue tajante Guillermo Francella cuando le preguntaron por el proyecto.

A Guillermo Francella le preguntaron si estaba peleado con el Puma Goity: su elocuente reacción . Foto: Puma Goity en El Encargado / Disney

GUILLERMO FRANCELLA SOBRE LA SUPUESTA PELEA CON EL PUMA GOITY

Cuando el periodista insistió sobre los rumores de una interna con Goity, el clima cambió. Visiblemente incómodo, Francella fue breve y contundente: “No tiene sentido, está todo bien”, aseguró, sin dar más detalles.

A Guillermo Francella le preguntaron si estaba peleado con el Puma Goity: su elocuente reacción

Las especulaciones surgieron a partir de movimientos recientes en el ámbito teatral, como la salida de Daniel Miglioranza de la obra Cyrano para sumarse al nuevo proyecto encabezado por Francella, lo que habría generado versiones de tensión en el ambiente.