A menudo, Leticia Siciliani comparte fotos y videos de variada índole en sus redes sociales, entre compromisos comerciales, trabajo y vida personal.

Esta vez, subió una foto en bikini desde una playa y recibió un mensaje homofóbico por parte de un hombre.

Leticia Siciliani compartió contenido con el mar de fondo. Se la ve en traje de baño y agregó la frase: “¿Y este hembrón? Ah, nada que ver”.

Los fuertes comentarios homofóbicos que recibió Leticia Siciliani: “Lástima que te gusta la…”. (Foto: Instagram/@letisiciliani).

MENSAJE HOMOFÓBICO CONTRA LETICIA SICILIANI

Fue entonces que la actriz recibió un incómodo mensaje: “Tan linda… Lástima que te gusta la tijera”.

Los fuertes comentarios homofóbicos que recibió Leticia Siciliani: “Lástima que te gusta la…” | Créditos: Captura Instagram Leticia Siciliani

El autor del repudiable comentario fue Marcelo Argañaraz, un seguidor de Instagram, quien ya le había escrito meses antes: “Qué lástima que pateás para allá”.

Leti compartió la captura de los mensajes y expresó: “Bárbaro, Chelo”, con emojis de vómitos.