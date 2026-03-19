A menudo, Leticia Siciliani comparte fotos y videos de variada índole en sus redes sociales, entre compromisos comerciales, trabajo y vida personal.
Esta vez, subió una foto en bikini desde una playa y recibió un mensaje homofóbico por parte de un hombre.
Leticia Siciliani compartió contenido con el mar de fondo. Se la ve en traje de baño y agregó la frase: “¿Y este hembrón? Ah, nada que ver”.
MENSAJE HOMOFÓBICO CONTRA LETICIA SICILIANI
Fue entonces que la actriz recibió un incómodo mensaje: “Tan linda… Lástima que te gusta la tijera”.
El autor del repudiable comentario fue Marcelo Argañaraz, un seguidor de Instagram, quien ya le había escrito meses antes: “Qué lástima que pateás para allá”.
Leti compartió la captura de los mensajes y expresó: “Bárbaro, Chelo”, con emojis de vómitos.