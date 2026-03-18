La cantante Lore Toso lanza su nueva versión de “Los cosos de al lao”, un tango emblemático que pone el foco en las apariencias, los prejuicios y los secretos de la sociedad de antaño. Se presentará el 22 de marzo con su show “Un tango me trajo” en La Carbonera, Carlos Calvo 299, Ciudad de Buenos Aires.

Lorena estará acompañada por Pablo Fraguela en piano y Alex Musatov en violín.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Lore Toso presenta “Los cosos de al lao”

Compuesto por Canet y Larrosa en la década del 40, el tema fue popularizado años más tarde por el legendario Aníbal Troilo. Con una letra cargada de lunfardo, la historia retrata una escena de barrio donde una joven desaparece y, tiempo después, regresa con un hijo, siendo recibida con una celebración que deja al descubierto la hipocresía y el morbo social.

Lore Toso

En esta nueva interpretación, Lore Toso aporta una impronta íntima y emotiva, resignificando el clásico desde una mirada contemporánea. El tema fue grabado en septiembre de 2025 en el estudio El Quinto Sueño y estará acompañado por un videoclip con imágenes en vivo.

Además, forma parte del primer EP de la artista, del cual será el adelanto inicial de un total de cinco canciones.

El lanzamiento llega tras una destacada gira internacional por España a fines de 2025, donde la cantante se presentó en escenarios como Café Berlín Madrid y espacios de Barcelona y Valencia, consolidando su proyección en la escena del tango actual.