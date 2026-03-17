Diego Torres vuelve a hacer historia: tras agotar su show del 5 de junio en el Movistar Arena, el artista anunció una nueva fecha para el 6 de junio de 2026, alcanzando así su décima presentación en este emblemático estadio.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 18 de marzo a las 16 hs a través de Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa.

“Mi norte & mi sur”: el nuevo álbum que llega al escenario

Actualmente, el artista se encuentra presentando su último trabajo discográfico, “Mi norte & mi sur”, un álbum que combina emoción, frescura y nuevos sonidos a lo largo de 11 canciones.

El disco incluye colaboraciones con grandes artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.

Fechas y entradas

📍 Lugar: Movistar Arena (Buenos Aires)

📅 05 de junio de 2026 – AGOTADO

📅 06 de junio de 2026 – NUEVA FECHA

🕒 Venta de entradas: desde el 18 de marzo a las 16 hs

🎟️ Tickets: disponibles a través de Movistar Arena