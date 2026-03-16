El domingo 29 de marzo llega al Teatro Picadero el estreno de “No me quieras tanto”, el nuevo espectáculo musical creado por Betty Gambartes y Diego Vila, protagonizado por Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos, junto a un trío de músicos en vivo.

De qué trata “No me quieras tanto”

La obra propone un diálogo amoroso construido a partir de una cuidada selección de canciones sobre el amor y el desamor. Con una puesta íntima y emotiva, el espectáculo invita al público a recorrer distintas miradas sobre los vínculos afectivos en la actualidad.

Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos con Betty Gambartes y Diego Vila.

“No me quieras tanto” reflexiona sobre las relaciones contemporáneas y el concepto de “amor líquido”, una forma de amar marcada por la duda, la dificultad para elegir o renunciar y la desconfianza hacia los vínculos “para siempre”.

En ese universo emocional, el deseo de unión convive con el temor a perder otras posibilidades.

Funciones y entradas de “No me quieras tanto”

Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos

“No me quieras tanto” se presentará en el Teatro Picadero, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1857 (CABA), con funciones los domingos a las 18 horas y los lunes a las 20 horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.

Ficha técnica

Obra: No me quieras tanto

Autores: Betty Gambartes y Diego Vila

Actúan: Josefina Scaglione y Santiago Otero Ramos

Músicos en escena: Diego Vila (piano), Fabián Fazio (vientos) y Mariana Atamas (violín)

Arreglos y dirección musical: Diego Vila

Puesta en escena y dirección general: Betty Gambartes

Producción general: Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti