El canal Ciudad Magazine presenta una programación especial para el fin de semana con películas de acción, comedia, drama y grandes clásicos del cine. El sábado 14 y domingo 15, la señal ofrecerá una maratón ideal para disfrutar desde casa con títulos reconocidos y propuestas para todos los gustos.
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Películas del sábado 14 en Ciudad Magazine
La jornada del sábado comienza al mediodía y recorre distintos géneros hasta la noche, con el clásico bélico La delgada línea roja (The Thin Red Line) como cierre destacado.
- 13:00 – Lo que no te mata (What Doesn’t Kill You)
- 14:45 – Vault, el golpe (Vault)
- 16:30 – Bajo amenaza (Hostage)
- 18:30 – Travesía salvaje (Alpha)
- 20:10 – El código del miedo (The Code)
- 21:45 – La delgada línea roja (The Thin Red Line) – Clásicos de CM
Películas del domingo 15 en Ciudad Magazine
El domingo también llega con una selección variada que incluye comedia, drama y cine argentino, con títulos como Lo imposible (The Impossible), Vino para robar y El ilusionista (The Illusionist).
- 12:45 – Golpe bajo (The Longest Yard)
- 14:45 – Sólo amigos (Just Friends)
- 16:30 – La última apuesta (Lucky You)
- 18:15 – Lo imposible (The Impossible)
- 20:15 – Vino para robar – Pantalla Grande
- 22:00 – El ilusionista (The Illusionist) – Gran Cine del Domingo