El canal Ciudad Magazine presenta una programación especial para el fin de semana con películas de acción, comedia, drama y grandes clásicos del cine. El sábado 14 y domingo 15, la señal ofrecerá una maratón ideal para disfrutar desde casa con títulos reconocidos y propuestas para todos los gustos.

Películas del sábado 14 en Ciudad Magazine

La jornada del sábado comienza al mediodía y recorre distintos géneros hasta la noche, con el clásico bélico La delgada línea roja (The Thin Red Line) como cierre destacado.

Adrian Brody en La delgada línea roja.

13:00 – Lo que no te mata ( What Doesn’t Kill You )

14:45 – Vault, el golpe ( Vault )

16:30 – Bajo amenaza ( Hostage )

18:30 – Travesía salvaje ( Alpha )

20:10 – El código del miedo ( The Code )

21:45 – La delgada línea roja (The Thin Red Line) – Clásicos de CM

Películas del domingo 15 en Ciudad Magazine

Vino para robar: Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli.

El domingo también llega con una selección variada que incluye comedia, drama y cine argentino, con títulos como Lo imposible (The Impossible), Vino para robar y El ilusionista (The Illusionist).

Edward Norton en El ilusionista