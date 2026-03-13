La banda argentina Los Caligaris presentó “El reloj me miente”, su primer lanzamiento de 2026, en colaboración con Silvestre y La Naranja.
El videoclip acompaña ese espíritu colaborativo con una narrativa de ruta que funciona como metáfora del proceso creativo compartido.
Este lanzamiento forma parte del próximo disco de Los Caligaris, actualmente en proceso de producción, y se suma a una serie de estrenos recientes que marcan una etapa de renovación artística para la banda cordobesa.
Próximos shows de Los Caligaris
- 13 de marzo: Foro Boca
- 14 de marzo: Teatro Ocampo
- 15 de marzo: Festival Tlaskalita
- 19 de marzo: Foro Arpa
- 20 de marzo: Teatro Morelos
- 21 de marzo: Centepatio