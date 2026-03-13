A partir del 20 de marzo, el Pabellón Frers de La Rural será el escenario de “La Última Fortaleza – Una aventura épica medieval”, una innovadora experiencia de realidad virtual aumentada que transporta a los visitantes al corazón de Carcassonne, la ciudad medieval fortificada más grande de Europa, tal como existía en el año 1304.

La propuesta invita a sumergirse en un universo lleno de dragones, brujas, caballeros y personajes históricos, donde la tecnología permite recorrer una de las ciudades más emblemáticas de la Edad Media y vivir su historia desde adentro.

El proyecto es presentado por DG Experience a través de DG Tech Lab, su laboratorio de innovación tecnológica, y llega tras el éxito de experiencias inmersivas como Art Masters y El Horizonte de Keops, que continúa en cartel hasta Semana Santa.

Una aventura medieval en realidad virtual

Durante 45 minutos, los visitantes acompañarán a Simon, un joven noble, y Agnès, una rebelde habitante de la ciudad, en una travesía épica marcada por intrigas políticas, el poder de los reyes y la sombra de la Inquisición.

La experiencia también muestra la vida cotidiana de la Edad Media: mercados llenos de actividad, guardias nocturnas en las murallas, entrenamientos de combate y los aposentos de la nobleza. Gracias a la realidad virtual, el público puede recorrer estos escenarios con una sensación inmersiva única.

Carcassonne: historia, poder y conflictos

La ciudad de Carcassonne, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los complejos fortificados medievales mejor conservados del mundo. Sus imponentes murallas se extienden por más de tres kilómetros, formando una fortaleza estratégica que durante siglos fue escenario de conflictos políticos y religiosos.

En el año 1304, momento en el que se sitúa la experiencia, la ciudad se encontraba bajo el control directo del Reino de Francia, en una época marcada por tensiones entre la monarquía y la Iglesia, además de la constante vigilancia de la Inquisición, que generaba un clima de incertidumbre entre la población.

Una reconstrucción histórica con tecnología de última generación

“La Última Fortaleza” fue desarrollada a partir de investigaciones históricas y arquitectónicas recientes, en colaboración con el Centre des Monuments Nationaux, lo que permitió garantizar una recreación fiel de la ciudad medieval.

Los equipos artísticos y diseñadores 3D lograron reconstruir con gran nivel de detalle la arquitectura, los paisajes y la vida cotidiana de la época. La combinación entre rigor histórico, narrativa cinematográfica y tecnología inmersiva permite que los visitantes no solo observen el pasado, sino que lo experimenten como protagonistas.

Además, al igual que ocurrió con las experiencias anteriores del espacio, esta propuesta tendrá un fuerte valor educativo y formará parte de la agenda de visitas escolares vinculadas a contenidos de historia, cultura y arquitectura medieval.

Tecnología y cultura: una nueva forma de explorar la historia

La experiencia es presentada por DG Experience junto a Excurio, Sold Out y el Centre des Monuments Nationaux, combinando innovación tecnológica con entretenimiento cultural.

La iniciativa forma parte del desarrollo de DG Tech Lab, un espacio dedicado a crear nuevas experiencias que exploran la intersección entre historia, tecnología y entretenimiento.

Información para visitar “La Última Fortaleza”

📆 Desde el 20 de marzo

📍 Pabellón Frers – La Rural (Av. Santa Fe 4363, CABA)

🎫 Entradas: disponibles en La Rural Ticket

💳 Con Visa Galicia, hasta 6 cuotas sin interés

Horarios de visita