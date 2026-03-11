El rapero español Ambkor confirmó su regreso a la Argentina con “Los Últimos Vivos Gira Latam”, un tour que lo traerá nuevamente a la ciudad de Buenos Aires para presentar su nuevo álbum y repasar los grandes éxitos de su carrera.

La cita será el 3 de octubre en Niceto Club, uno de los espacios más emblemáticos de la escena musical porteña.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Venti.

Ambkor llega con su nuevo álbum “Los Últimos Vivos”

El artista de hip hop nacido en Barcelona y radicado en Madrid se consolidó en los últimos años como una de las voces más representativas del rap emocional en español. Con más de 45 shows realizados, más de 20.000 entradas vendidas y varios conciertos sold out, Ambkor logró construir una fuerte conexión con el público de distintos países.

Su nueva gira acompaña el lanzamiento de Los Últimos Vivos, su trabajo discográfico para 2026. El proyecto está compuesto por 20 canciones divididas en cuatro EP, cada uno inspirado en una estación del año.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Shé, Santu, El Chojín, ZPU, Locus y Sharif, entre otros referentes del hip hop en español.

Una carrera internacional en constante crecimiento

En 2022, Ambkor lanzó el álbum Nudos, acompañado por una gira que recorrió España, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Perú.

El cierre de ese tour se realizó con tres conciertos especiales en Sala Apolo, Sala La Riviera y Auditorio BB, donde reunió a más de 6000 espectadores.

Posteriormente, en 2024 publicó el disco Rocketman, que incluyó colaboraciones con artistas como Emanero, Nanpa Básico y Morodo.