El dúo teatral Sutottos regresa a los escenarios porteños con una nueva temporada de “Feliz Día”, la comedia protagonizada por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk. El espectáculo se presentará a partir del 21 de marzo de 2026 en el Teatro Picadero, con funciones todos los sábados a las 18 horas.

Luego de una exitosa gira por España, Uruguay y distintas ciudades de Argentina, además de su paso por el Teatro Auditorium, Sutottos vuelve a Buenos Aires para iniciar la segunda temporada de esta comedia que combina humor absurdo, crítica social y un estilo teatral muy particular.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

Premios y reconocimientos de “Feliz Día”

La obra tuvo una gran recepción del público y la crítica, logrando importantes distinciones internacionales y nominaciones en Argentina:

Mejor obra – Premio del público en la 44° edición del Festival Vegas Bajas.

Mejores actores para Andrés Caminos y Gadiel Sztryk en el mismo festival.

Nominación a Mejor espectáculo de humor en los Premios ACE 2024-2025.

Nominación a Mejor espectáculo de humor en los Premios Estrella de Mar 2026.

De qué trata “Feliz Día”

SUTOTTOS: Andrés Caminos y Gadiel Sztryk Por: Photographer: Pablo Linietsky

La historia sigue a dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre y mantienen con ella un vínculo exageradamente edípico.

Están a punto de celebrar su cumpleaños número cuarenta, pero mientras esperan a los invitados —que nunca llegan— quedan expuestos sus continuos intentos y fracasos por alcanzar la felicidad.

En un mundo donde parece obligatorio pasarla bien todo el tiempo, un cumpleaños representa el punto máximo de la felicidad. Así, el clásico “Que los cumplas feliz” deja de ser un deseo y se transforma en una presión imposible de sostener.

Ficha técnica

Andrés Caminos y Gadiel Sztryk

Elenco: Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Dirección y dramaturgia: Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Diseño de vestuario: Analía Cristina Morales

Diseño de iluminación: Matías Sendón

Diseño de escenografía: Ariel Vaccaro Diseño de movimiento: Luciana Acuña

Canciones: Pablo Viotti, Andrés Caminos, Gadiel Sztryk

Música incidental y diseño sonoro: Pablo Viotti

Asistencia artística y de dirección: Marianela Faccioli, Manuela Bottale

Producción: Sutottos y Marianela Faccioli

Funciones y entradas