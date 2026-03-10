Tras 12 años de amor, Paloma y Felipe —padres de Clara y Valentino— celebraron finalmente su casamiento en una fiesta llena de emoción y alegría. Sin embargo, la hija de Sergio Goycochea reveló que, en las horas previas a la boda, su marido atravesó un dramático momento que puso en suspenso la celebración.

Con un vestido blanco, con escote, falda corta y transparencias, Paloma dio el “sí” al aire libre, al borde de una laguna, en una celebración organizada por Claudia Villafañe, que reunió a familiares y amigos en un clima de fiesta.

Pero detrás de la alegría del fin de semana hubo una trastienda cargada de tensión: el yerno de Goycochea debió ser internado y operado de urgencia pocas horas antes del casamiento.

Paloma, la hija de Sergio Goycochea, contó el drama de su marido en la previa a la boda

El relato de Paloma Goycochea

“Nos casábamos el sábado a las 6 de la tarde, y Felipe empezó con dolor de panza el jueves. Le digo tranca. Te cayó algo mal. El viernes a la mañana me dice, Tengo una puntada que nunca tuve. Le digo estás nervioso porque te vas a casar".

Paloma Goycochea se casó con Felipe tras 12 años y dos hijos. (Foto: @paligoycochea)

“Llegamos al clínico y le dijo que tenía apendicitis a las 10 del viernes, y se tenía que operar. Él no quería saber nada con posponer la fiesta. Teníamos un montón de amigos que vinieron de afuera exclusivamente por el casamiento".

“Yo no sé cómo hice para seguirle esa locura porque en ese momento realmente parecía una locura. Lo operaron a las 17 y a las 19 recién se despertó de la operación. Por suerte la operación salió bien”.

“Nos quedamos a dormir en la clínica esa noche y al otro día nos levantamos, le dieron el alta, volvimos para casa, fingimos demencia y empezamos con los preparativos de la fiesta”.

“Hicimos todo tal cual lo habíamos planificado. Él se fue a vestir con sus amigos. Yo me preparé con mis amigas. Y a las 18 me esperaba en el altar.

“Le puso muchísimo huevo, bailó hasta las 4 de la mañana, contra toda indicación, pero por suerte está bien. Obvio, no pudo tomar alcohol ni nada de todo eso, pero disfrutó y eso es lo más importante”, cerró la hija de Sergio Goycochea.