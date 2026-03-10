Romeo Santos y Prince Royce se presentarán el 14 de noviembre en el Estadio José Amalfitani, en una noche histórica que reunirá por primera vez en ese escenario al Rey y al Príncipe de la Bachata. El espectáculo forma parte de la gira internacional “Mejor tarde que nunca Tour”, que acompaña el lanzamiento del álbum colaborativo Better Late Than Never.

Preventa y venta de entradas Romeo Santos y Prince Royce en Vélez

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de AllAccess con el siguiente cronograma:

Preventa exclusiva

Jueves 12 de marzo – 12 hs

Exclusiva con tarjetas Visa de Banco Macro

Beneficio de 6 cuotas sin interés

Venta general

Viernes 13 de marzo – 12 hs

Con todos los medios de pago

Continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro Visa

Precios y ubicaciones para el show en Vélez

Mapa, precios y ubicaciones para el show de Romeo Santos y Prince Royce.

Los valores de las entradas para el recital en el estadio de Vélez son:

Campo delantero: $250.000 + service charge

Platea preferencial norte y sur: $220.000 + service charge

Platea norte y sur: $180.000 + service charge

Platea alta norte y sur (sin numerar): $130.000 + service charge

Campo general: $95.000 + service charge

El mapa del estadio permite elegir entre diferentes sectores para vivir el concierto desde ubicaciones cercanas al escenario o en las plateas del recinto.

Un encuentro histórico para la bachata

Romeo Santos y Prince Royce Por: Aaron Kotowski

El show reunirá a dos de los artistas que redefinieron la bachata a nivel global y que marcaron a varias generaciones con sus canciones.

Durante el concierto, Romeo Santos y Prince Royce repasarán sus grandes éxitos y las canciones de su nuevo proyecto conjunto, en un espectáculo pensado para celebrar la vigencia y el impacto internacional del género.

Una gira mundial con paradas en América y Europa

Antes de llegar a Buenos Aires, la gira recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con presentaciones en ciudades de México, Perú, Chile y más de 28 shows en Estados Unidos.

El tour también pasará por países como España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Francia, consolidando uno de los recorridos internacionales más ambiciosos para ambos artistas.

Finalmente, el 14 de noviembre, el tour llegará a la Argentina para una noche que promete ser inolvidable para los fanáticos de la bachata en el Estadio José Amalfitani.