Los dos íconos más influyentes de la bachata se unen por primera vez en la Argentina para un show histórico. Romeo Santos & Prince Royce se presentarán el 14 de noviembre en el Estadio Vélez, en el marco del lanzamiento de Better Late Than Never, el álbum que selló oficialmente su primera gran colaboración y marcó un antes y un después en el género.

Preventa y venta general de entradas Romeo Santos y Prince Royce

Preventa Banco Macro Visa: desde el jueves 12 de marzo a las 12 hs, con 6 cuotas sin interés.

Venta general: desde el viernes 13 de marzo a las 12 hs, con todos los medios de pago y manteniendo el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa.

Entradas disponibles a través de All Access.

Un show único para celebrar la bachata en todas sus etapas

La fecha en Buenos Aires forma parte del tour mundial Mejor Tarde Que Nunca, que recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con una lista de estadios completamente global. La gira incluye destinos como México, Perú, Chile, España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros.

Acerca de ROMEO SANTOS

Anthony Santos, nacido en El Bronx, es uno de los artistas latinos más influyentes de la historia reciente. Vocalista de Aventura, el grupo que internacionalizó la bachata, Romeo inició su carrera solista en 2011 con Fórmula, Vol. 1, dando inicio a una trayectoria llena de éxitos globales como:

Propuesta Indecente

Imitadora

Eres Mía

Su más reciente etapa los volvió a unir con Prince Royce para Better Late Than Never, uno de los lanzamientos más impactantes de 2025.

Acerca de PRINCE ROYCE

Geoffrey Royce Rojas, también nacido en el Bronx, saltó a la fama con su álbum debut en 2010, que incluyó los hits:

Darte un Beso

Corazón Sin Cara

Stand By Me

Con una carrera marcada por la fusión entre bachata y R&B, Royce se convirtió en un referente absoluto del género y una de las voces más queridas del público latino.

El álbum que lo inició todo: Better Late Than Never

El disco que formaliza el dúo Santos–Royce incluye algunos de los temas más exitosos de su nuevo repertorio:

Dardos – certificado Oro y uno de los más escuchados del álbum

Lokita Por Mí – el favorito del fandom

Jezabel y Encerrados – tracks que destacan dentro de la producción

Este proyecto marcó el regreso esperado por una generación que soñó con ver a Romeo Santos y Prince Royce juntos sobre un escenario. Finalmente, la Argentina será testigo de este momento histórico.