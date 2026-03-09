La tensión en Tel Aviv se vivió en carne propia este domingo cuando Nelson Castro, enviado especial de TN, debió interrumpir su transmisión en vivo para buscar resguardo en un refugio antiaéreo. El periodista estaba mostrando cómo funcionan estos espacios de protección cuando, de repente, comenzaron a sonar las alarmas que advierten sobre ataques con misiles.

“Acaba de sonar la alarma otra vez”, avisó Castro mientras el sonido de las sirenas retumbaba en el aire y el equipo de TN –el periodista, la productora y el camarógrafo- descendía rápidamente al refugio. En menos de 20 minutos, el grupo tuvo que bajar dos veces para protegerse.

Nelson Castro en Tel Aviv (Foto: captura TN)

“Más allá de lo que nosotros hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imaginate pasar la noche así”, relató Castro desde el refugio, en medio de la incertidumbre. Y agregó: “Se está repitiendo el patrón de ataque que Irán está haciendo”.

Durante el descenso desde el piso 10, el camarógrafo registraba cómo es el interior del sector de escaleras, y cómo Nelson Castro se retrasaba esperando a la productora que había quedado rezagada.

Finalmente, el grupo llegó al subsuelo, desde donde Nelson seguía trasmitiendo con el equipo móvil ya que estaba prohibido ingresar cámaras al lugar. El equipo más grande quedó transmitiendo desde la habitación que compartían los periodistas.

Nelson Castro en Tel Aviv (Foto: captura TN)

Mientras esto ocurría, Franco Mercuriali continuaba en diálogo con Nelson, que se interrumpía ocasionalmente por la falta de señal. Al mismo tiempo, la cámara del piso 10 mostraba cómo desde las terrazas de edificios cercanas se disparaban algunas baterías antimisiles que conforman la Cúpula de Hierro.

