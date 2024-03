La cobertura periodística de TN en Rosario, en medio de un recrudecimiento de la violencia, desató la reacción de algunos delincuentes al punto de amenazar de muerte a Nelson Castro.

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros”, advirtió el criminal a través de WhatsApp, adjuntando una foto de del conductor de Telenoche en pleno móvil en vivo desde Santa Fe.

“Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, continuó el mensaje que firmaron “atentamente, la mafia”.

Así amenazaron a Nelson Castro.

Luego, insistieron desafiantes: “Que no se acerque a Francia y Seguí, y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”

Al final, la amenaza de muerte a Nelson Castro se materializó de forma estremecedora: “Sino, va a terminar como José Luis Cabezas”.

QUÉ DIJO NELSON CASTRO AL ENTERARSE DE QUE LO AMENAZARON DE MUERTE EN VIVO

Apenas pasadas las 10, Nelson Castro salió desde el móvil y acusó recibo del amedrentamiento: “La estamos recibiendo ahora todo el equipo. Así que nos enteramos viniendo hacia acá y estoy viendo la captura de pantalla. La verdad que no lo sabíamos, así que nos estamos enterando a través de lo que están contando”.

“Por eso hicimos esta parada aquí y obviamente estamos impactados. ¿No? Por supuesto, porque realmente es una demostración de lo que está pasando aquí”, reconoció el corresponsal de guerra.

De hecho, fue Sebastián Domenech al cual los delincuentes hicieron llegar la advertencia a Nelson.

En ese punto, Nelson Castro reflexionó: “Hubo un muchacho que dijo a cámara ‘no quiero hablar porque no me quiero exponer’. Y después hubo dos taximetreros que no quisieron hablar porque tienen miedo. Así que eso permite entender claramente qué es lo que se está viviendo, Ahora nosotros estamos experimentando de la misma manera que experimenta, viven, padecen y sufren los habitantes de Rosario”.

“Justo a esa hora me parece que fue justo el testimonio del playero cuando dijo, uno de ellos dijo, no me quiero exponer. Por eso inclusive nos fuimos de la playa ahí, de la estación de servicio, porque no quisimos exponerlos”, cerró.