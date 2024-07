La imagen de Nelson Castro tocando el piano por la paz en Ucrania dejó una imagen imborrable en las retinas de sus seguidores, y ahora el conductor de Telenoche probó suerte con el trap en un cambio de estilo sin parangón.

El periodista se animó a la música urbana en medio de su aparición en Emede, el ciclo que conduce Iván Liska en el streaming Blender, y mostró el gran humor que lo caracteriza por fuera de sus deberes periodísticos.

Nelson Castro con Iván Liska (Foto: gentileza Blender)

De esta manera, Nelson dejó de lado el piano por unos minutos para, pasarse por un rato a la música urbana participando de un falso videoclip lookeado como un trapero.

NELSON CASTRO HABLÓ SOBRE SU COBERTURA DE LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

En plena entrevista, Nelson explicó cómo consiguió la famosa manta que lo acompañó en sus transmisiones desde Ucrania. “Apareció en mi vida el 19 de marzo de 2022. Habíamos llegado a Kiev, pasamos una noche tremenda en la estación porque había toque de queda, hacía mucho frío”, contó.

“Llegué al hotel y vi que estaba ahí. Hacía mucho frío y tenía que hacer la transmisión, así que dije: ‘La voy a usar’. El destino era que la tenía que llevar yo. Está muy bien guardada”, agregó, antes de contar cómo se sintió en el frente de guerra.

Cobertura especial de TN en la guerra. (Foto: TN)

“Era un sálvese quien pueda. Fuimos a la trinchera cuando los rusos estaban a seis cuadras. El comandante, que era un actor, un artista del nivel de Ricardo Darín, nos dijo ‘sepan que de ahora en más ustedes están tan expuestos como nosotros’. Yo no sentí miedo y tampoco lo sintieron quienes me acompañaron. Pero tener miedo no es una cobardía”, aseguró.

