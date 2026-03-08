El mundo político y el fashion se cruzaron en una historia de amor que comenzó lejos de los flashes, pero que finalmente salió a la luz. Fernando de Andreis y Milagros Schmoll están en pareja y el vínculo fue confirmado en las últimas horas, generando sorpresa en ambos ambientes.

La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo digital, donde presentó el romance como el enigmático entre “un prestigioso político y una modelo top internacional argentina”. Sin vueltas, el conductor aseguró que no se trata de rumores: la relación fue confirmada por la propia protagonista.

ROMANCE CONFIRMADO ENTRE FERNANDO DE ANDREIS Y MILAGROS SCHMOLL

“Estoy en condiciones de contar que el político argentino Fernando de Andreis está en pleno romance con la modelo Milagros Schmoll”, expresó el periodista al dar a conocer la identidad de los protagonistas.

Según detalló, la historia de amor lleva varios meses y habría comenzado tras coincidir en un evento de una marca reconocida. Desde entonces, el vínculo fue creciendo de manera reservada hasta que finalmente trascendió.

QUIÉN ES FERNANDO DE ANDREIS Y CUÁL ES SU VÍNCULO CON MAURICIO MACRI

De Andreis es un dirigente de peso dentro del PRO y es señalado como uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri, con quien trabajó durante su gestión presidencial. Su perfil, históricamente ligado a la política, contrasta con el universo internacional de la moda en el que se mueve Schmoll.

Por su parte, Milagros es una de las modelos argentinas con mayor proyección global. Con campañas en el exterior y presencia constante en pasarelas internacionales, consolidó una carrera que la posiciona entre las figuras más destacadas del modelaje nacional. Además, es madre de dos hijos y, según trascendió, la pareja ya se muestra en situaciones cotidianas, incluso compartiendo momentos familiares.

El romance también llamó la atención por la diferencia de edad: ella tiene 36 años y él 50. Sin embargo, puertas adentro aseguran que atraviesan un presente sólido y sin intenciones de ocultarse.