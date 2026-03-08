Este domingo, la comunidad artística se hizo eco de la supuesta muerte de la ex vedette Sabrina Pettinato, muy conocida durante la década de 1990 por sus incursiones teatgrales y televisivas en ciclos como Rompeportones y Petardos.

Todo comenzó cuando en las redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de personas que se hacían eco de la noticia de la muerte de Pettinato, señalando que la misma se habría producido “hace varios años” sin que nadie diera parte de ello.

Sarbina Pettinato y el elenco de Rompeportones

A partir de ahí, antiguas compañeras de trabajo de Sabrina como María Eugenia Ritó y Dana Fleyser la recordaron en las redes sociales, pero se negaron a brindar testimonios o revelar la causa de muerte de la ex vedette, que se había retirado en 2004.

Uno de los mensaje que despertó los rumores de la muerte de Sabrina Pettinato

El mensaje de María Eugenia Ritó a Sabrina Pettinato al enterarse de su supuesta muerte

El mensaje de Dana Fleyser a Sabrina Pettinato en medio de los rumores de la muerte de la vedette

ESTUPOR Y DUDAS SOBRE LA SUPUESTA MUERTE DE LA EXVEDETTE SABRINA PETTINATO

En El Run Run del Espectáculo, Fernando Piaggio y Lio Pecoraro trataron el tema y revelaron que, en 2018, Sabrina Pettinato apareció en un restaurante en Mar del Plata perteneciente al esposo de la ex vedette Alejandra Mora pidiendo asilo para ella y su hija.

Respecto a las causas de la muerte, Fernando Piaggio reveló que le han llegado mensajes con hipótesis sobre esta supuesta muerte haciendo referencia a “trata de personas, y cuestiones de conveniencia de que se la considere muerta”.

Foto: Facebook

“Alejandra Mora se la llevó un mes a su casa con su hija. En ese mes en el que vivieron en su casa Sabrina y su hija pasaron muchas cosas”, agregó Piaggio.

Foto: Facebook

“Estaba pasando por un tema judicial con el papá de su hija, y al final se fue a Buenos Aires para una audiencia y al final le dieron la tenencia de la nena a la hermana del padre de la nena”, relató por su parte Alejandra Mora, otra ex Rompeportones, que contó que esa fue la última vez que la vio.

