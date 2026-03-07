La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíacodesde el 23 hasta el 27 de febrero del 2026.
LUNES
Aries: Con luna en Sagitario se despierta tu deseo de avanzar y explorar nuevas posibilidades. Día para tomar decisiones con fe y ampliar horizontes sin miedo al cambio. La confianza en lo que sentís te impulsa a actuar con entusiasmo renovado. Movimiento positivo y expansión.
Tauro: La luna en Sagitario activa emociones profundas y conversaciones sinceras que transforman vínculos. Es momento de soltar viejos apegos y abrirte a una mirada más comprensiva. Crecer implica animarte a confiar. Apertura emocional auténtica.
Géminis: Con luna en Sagitario se iluminan relaciones y acuerdos importantes. Buscás mayor libertad sin perder conexión afectiva. El diálogo honesto será la clave para fortalecer compromisos. Unión basada en la verdad.
Cáncer: Jornada ideal para reorganizar rutinas desde una visión más optimista. La luna en Sagitario te impulsa a cuidar tu energía con mayor conciencia y propósito. Incorporar hábitos positivos traerá bienestar sostenido. Equilibrio en lo cotidiano.
Leo: La luna en Sagitario enciende tu creatividad y pasión por vivir experiencias nuevas. Día favorable para el amor y la expresión auténtica de tus sentimientos. Dejarte guiar por la inspiración abrirá caminos felices. Alegría compartida.
Virgo: Se movilizan temas familiares y decisiones relacionadas al hogar. La luna en Sagitario te invita a mirar el pasado con comprensión y elegir desde la madurez emocional. Cambios que traen alivio interior. Armonía que se reconstruye.
Libra: Día de conversaciones reveladoras y planes que amplían tu visión. La luna en Sagitario favorece acuerdos sinceros y aprendizajes compartidos. Expresarte con claridad fortalecerá vínculos. Palabra justa y consciente.
Escorpio: La luna en Sagitario pone foco en tus recursos y valores personales. Es momento de confiar en tu capacidad para generar estabilidad desde la fe en tus talentos. Decisiones económicas con mirada amplia. Seguridad bien administrada.
Sagitario: Con la luna en tu signo tu energía se expande y tu optimismo contagia. Día para iniciar algo nuevo con confianza y sensibilidad hacia los demás. Tu intuición será guía firme en cada paso. Poder personal en acción.
Capricornio: La luna en Sagitario te invita a la introspección y al descanso consciente. Escuchar tu mundo interior te ayudará a tomar decisiones más sabias. A veces frenar también es avanzar. Claridad que nace en el silencio.
Acuario: Jornada social activa y proyectos a futuro que se renuevan con entusiasmo. La luna en Sagitario impulsa encuentros inspiradores y alianzas positivas. Rodearte de personas afines fortalecerá tus metas. Colaboración expansiva.
Piscis: La luna en Sagitario ilumina tu vocación y metas profesionales. Es momento de confiar en tu propósito y dar pasos valientes hacia tus sueños. La sensibilidad combinada con visión amplia será tu mejor herramienta. Estabilidad construida con fe y constancia.
MARTES
Aries: Con Vesta en Piscis se activa tu mundo interior y la necesidad de proteger tu energía. Es tiempo de enfocarte en lo espiritual y cerrar distracciones que te desgastan. La introspección te dará fuerza silenciosa. Sabiduría que nace del retiro consciente.
Tauro: Vesta en Piscis te invita a comprometerte con proyectos solidarios o creativos que nutran tu alma. Elegí bien en qué causas invertís tu tiempo. La dedicación desinteresada traerá satisfacción profunda. Unión con propósito compartido.
Géminis: Se enciende tu vocación y sentido de servicio. Vesta en Piscis marca una etapa de concentración en metas profesionales con sensibilidad y empatía. Liderar desde la comprensión será tu diferencial. Autoridad con conciencia.
Cáncer: Vesta en Piscis fortalece tu fe y compromiso con estudios o prácticas espirituales. Es momento de profundizar en aquello que expande tu visión del mundo. La constancia en lo que creés te abrirá caminos. Guía interior luminosa.
Leo: Energía propicia para dedicarte a sanar emociones profundas y ordenar recursos compartidos. Vesta en Piscis pide entrega sincera y responsabilidad afectiva. Transformar desde el amor será clave. Renovación interna consciente.
Virgo: Vesta en Piscis activa compromisos en pareja o sociedades. Es tiempo de asumir responsabilidades afectivas con mayor sensibilidad. La dedicación mutua fortalecerá el vínculo. Unión basada en respeto y entrega.
Libra: Se enciende tu capacidad de servicio en lo cotidiano. Vesta en Piscis te invita a dedicarte con compasión a tu trabajo y bienestar físico. Ordenar tu rutina será un acto de amor propio. Concentración productiva.
Escorpio: Vesta en Piscis potencia tu creatividad y compromiso en el amor. Es momento de entregarte a lo que realmente te apasiona sin reservas. La inspiración nace de tu sensibilidad profunda. Emoción pura que guía.
Sagitario: La energía de Vesta en Piscis se enfoca en el hogar y la familia. Tiempo de proteger lo íntimo y dedicar atención a quienes amás. Construir contención será prioritario. Armonía en el entorno cercano.
Capricornio: Vesta en Piscis fortalece tu palabra y compromiso con acuerdos importantes. Concentrarte en comunicar con empatía transformará vínculos. La sensibilidad bien expresada será tu mayor herramienta. Claridad con compasión.
Acuario: Se activa tu enfoque en recursos y valores personales. Vesta en Piscis pide administrar con conciencia y dedicar energía a lo que realmente importa. Priorizar calidad sobre cantidad dará estabilidad. Protección inteligente.
Piscis: Con Vesta en tu signo se despierta un fuerte llamado a honrar tu esencia y propósito. Es momento de comprometerte contigo mismo y cuidar tu energía espiritual. La dedicación interna marcará un nuevo comienzo. Poder personal alineado.
MIERCOLES
Aries: Con luna menguante es momento de bajar la intensidad y soltar enojos acumulados. La sensibilidad del período te invita a actuar con más compasión y menos impulso. Cerrar discusiones pendientes te dará alivio y claridad. Pausa necesaria para ver distinto.
Tauro: La luna menguante marca un cierre emocional en temas afectivos. Es tiempo de aceptar lo que fue y liberar expectativas poco realistas. Perdonar te permitirá recuperar paz interior. Sanación del corazón.
Géminis: Jornada ideal para ordenar pensamientos y terminar tareas inconclusas. La luna menguante favorece la reflexión profunda antes de iniciar algo nuevo. Escuchar tu intuición será más útil que buscar respuestas externas. Claridad mental consciente.
Cáncer: Etapa para cerrar ciclos familiares o emocionales que venías postergando. La energía sensible del momento te ayuda a comprender desde el corazón. Descansar y cuidarte será prioritario. Armonía que se reconstruye.
Leo: La luna menguante te invita a revisar metas profesionales y soltar presiones innecesarias. No todo depende de tu control. Confiar en los procesos traerá serenidad. Equilibrio interno.
Virgo: Tiempo de introspección y limpieza emocional. La luna menguante favorece cerrar acuerdos que ya cumplieron su función. Elegí quedarte con lo que nutre tu paz. Conservar lo valioso.
Libra: Etapa para soltar vínculos desequilibrados y recuperar tu centro. La energía actual te impulsa a buscar armonía interna antes que aprobación externa. Priorizarte será un acto de amor propio. Decisiones conscientes.
Escorpio: La luna menguante intensifica tu mundo emocional, pero también facilita liberaciones profundas. Es momento de cerrar una etapa con valentía y madurez. Transformar el dolor en aprendizaje será clave. Renacimiento interior.
Sagitario: Jornada para revisar amistades y proyectos futuros. La luna menguante te muestra qué camino ya no vibra con tu verdad. Soltar expectativas te dará ligereza. Sabiduría en el silencio.
Capricornio: Tiempo de finalizar asuntos laborales pendientes y reorganizar prioridades. La energía sensible del período te invita a liderar desde la empatía. Cerrar con responsabilidad abrirá nuevas puertas. Estabilidad consolidada.
Acuario: La luna menguante favorece la reflexión espiritual y la revisión de creencias. Es momento de dejar atrás ideas rígidas y confiar más en tu intuición. Expandirte implica soltar viejas certezas. Guía interior renovada.
Piscis: Etapa de limpieza emocional y cierre de procesos internos. La luna menguante te ayuda a liberar cargas que no te corresponden. Conectar con tu mundo interior traerá paz y claridad. Reconciliación sincera.
JUEVES
Aries: Con Júpiter directo en Cáncer se expande tu mundo emocional y familiar. Crecen oportunidades ligadas al hogar, mudanzas o proyectos personales que te dan mayor estabilidad. Confiar en tu intuición abrirá puertas inesperadas. Bienestar compartido y armonía.
Tauro: Júpiter directo en Cáncer favorece acuerdos, estudios y nuevas ideas que amplían tu visión. Conversaciones importantes traen crecimiento y apoyo sincero. Buen momento para firmar o comunicar proyectos. Oportunidad concreta que prospera.
Géminis: Se activa el área económica con expansión y mejoras materiales. Júpiter directo en Cáncer impulsa ingresos y decisiones que fortalecen tu seguridad. Valorarte más impactará en tu prosperidad. Estabilidad bien administrada.
Cáncer: Con Júpiter directo en tu signo comienza una etapa de crecimiento personal y nuevas oportunidades. Recuperás confianza y brillo propio. Es tiempo de animarte a más y creer en tu potencial. Éxito y vitalidad renovada.
Leo: Júpiter directo en Cáncer activa tu mundo interior y procesos de sanación profunda. Se cierran ciclos emocionales que te liberan para avanzar liviano. Escuchar tu corazón será clave. Esperanza que guía tu camino.
Virgo: Se expanden amistades y proyectos a futuro. Júpiter directo en Cáncer trae apoyo de personas influyentes y alianzas que suman estabilidad. Crecer en equipo será más fácil que hacerlo solo. Colaboración exitosa.
Libra: Júpiter directo en Cáncer impulsa tu área profesional con reconocimientos y avances. Es momento de asumir liderazgo con sensibilidad y empatía. Las oportunidades llegan si confiás en tu experiencia. Autoridad consolidada.
Escorpio: Se abren caminos de expansión, viajes o estudios. Júpiter directo en Cáncer fortalece tu fe y visión a largo plazo. Nuevas metas te motivan a crecer con confianza emocional. Giro favorable del destino.
Sagitario: Júpiter directo en Cáncer transforma recursos compartidos y acuerdos financieros. Es tiempo de ordenar deudas y recibir apoyo inesperado. La estabilidad llega desde la cooperación. Equilibrio en lo material.
Capricornio: Se activan vínculos importantes con expansión en pareja o sociedades. Júpiter directo en Cáncer fortalece compromisos y trae propuestas serias. Abrirte emocionalmente consolidará relaciones. Unión madura y estable.
Acuario: Júpiter directo en Cáncer mejora tu rutina y entorno laboral. Nuevas oportunidades de crecimiento profesional aparecen con mayor estabilidad. Cuidar tu bienestar potenciará tus resultados. Progreso constante.
Piscis: Se expande el amor y la creatividad con Júpiter directo en Cáncer. Etapa favorable para romances, proyectos artísticos o noticias felices. Dejarte guiar por la emoción traerá abundancia afectiva. Alegría que renace.
VIERNES
Aries: Con luna en Capricornio se activa tu ambición y necesidad de resultados concretos. Día para actuar con madurez emocional y transformar sensibilidad en decisiones responsables. La disciplina combinada con intuición te impulsa a avanzar con paso firme. Liderazgo sólido y estratégico.
Tauro: La luna en Capricornio armoniza tu energía y te invita a proyectar a largo plazo con confianza interior. Es momento de comprometerte con metas que tengan sentido profundo. Constancia y fe serán tu mejor combinación. Estabilidad construida con esfuerzo.
Géminis: Jornada para enfocarte en recursos compartidos y decisiones financieras importantes. La luna en Capricornio pide responsabilidad y claridad emocional. Actuar con prudencia traerá seguridad futura. Administración inteligente.
Cáncer: Con luna en Capricornio se iluminan vínculos y acuerdos que requieren compromiso real. Es tiempo de equilibrar sensibilidad con límites firmes. Relaciones que se fortalecen desde la madurez. Unión estable y consciente.
Leo: La luna en capricornio ordena tu rutina y te impulsa a trabajar con mayor enfoque. Día ideal para asumir responsabilidades sin perder empatía. El esfuerzo sostenido dará frutos visibles. Dedicación productiva.
Virgo: Energía favorable para proyectos creativos y decisiones amorosas con visión de futuro. La luna en Capricornio te ayuda a concretar lo que sentís con realismo y compromiso. Emoción y estructura pueden convivir. Éxito que se consolida.
Libra: Se movilizan temas del hogar y responsabilidades familiares. La luna en Capricornio te invita a sostener desde la calma y la comprensión profunda. Resolver asuntos pendientes traerá tranquilidad. Armonía que se estabiliza.
Escorpio: Día de conversaciones estratégicas y decisiones prácticas. La luna en Capricornio fortalece tu determinación y claridad para negociar acuerdos importantes. Comunicar con madurez marcará la diferencia. Firmeza y lucidez.
Sagitario: La luna en Capricornio enfoca tu atención en economía y seguridad personal. Es momento de actuar con prudencia sin perder confianza en tus sueños. Ordenar tus recursos fortalecerá tu estabilidad emocional. Oportunidad concreta.
Capricornio: Con la luna en tu signo tu energía se consolida y tu determinación se vuelve más sensible y empática. Día para iniciar proyectos con responsabilidad y conexión interior. Tu intuición respalda cada decisión. Poder personal en acción consciente.
Acuario: La luna en Capricornio te invita a introspección y planificación silenciosa. Escuchar tu mundo interno te permitirá organizar metas con mayor coherencia. A veces avanzar implica pausar. Sabiduría práctica.
Piscis: Jornada positiva para proyectos grupales y alianzas sólidas. La luna en Capricornio te ayuda a materializar sueños con compromiso y realismo. Conectar emoción y estructura abrirá caminos duraderos. Cooperación constructiva.