El trío mendocino Usted Señalemelo anuncia un show especial para presentar en vivo su nuevo álbum “Términos & Condiciones”, en un formato íntimo que refleja el espíritu del disco. La cita será el 1 de abril en Niceto Club, a diez años de su debut en el icónico escenario porteño.

Entradas para Usted Señalemelo en Niceto Club

Venta general: desde el 2 de marzo a las 16:00 hs

Exclusivamente a través de Venti.

“Términos & Condiciones”: colaboraciones destacadas

“Dando Vueltas”, junto a Portugal. The Man

“Prácticas”, con el aporte de Jay de la Cueva

Una década de crecimiento y reconocimiento

La banda llega a esta etapa luego del éxito de TRIPOLAR (2023) y su EP XTRAPOLAR (2024). Ese ciclo les valió:

Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo

Una nominación al Latin Grammy

Una gira internacional por más de 40 ciudades en América y Europa

Un histórico show 360° en el Luna Park

Tras ese recorrido expansivo, Usted Señalemelo vuelve a un formato íntimo para presentar su nuevo material, celebrando una madurez artística que combina electrónica, pop y una búsqueda emocional más profunda.