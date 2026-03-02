El trío mendocino Usted Señalemelo anuncia un show especial para presentar en vivo su nuevo álbum “Términos & Condiciones”, en un formato íntimo que refleja el espíritu del disco. La cita será el 1 de abril en Niceto Club, a diez años de su debut en el icónico escenario porteño.
Entradas para Usted Señalemelo en Niceto Club
Venta general: desde el 2 de marzo a las 16:00 hs
Exclusivamente a través de Venti.
“Términos & Condiciones”: colaboraciones destacadas
“Dando Vueltas”, junto a Portugal. The Man
“Prácticas”, con el aporte de Jay de la Cueva
Una década de crecimiento y reconocimiento
La banda llega a esta etapa luego del éxito de TRIPOLAR (2023) y su EP XTRAPOLAR (2024). Ese ciclo les valió:
Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock Alternativo
Una nominación al Latin Grammy
Una gira internacional por más de 40 ciudades en América y Europa
Un histórico show 360° en el Luna Park
Tras ese recorrido expansivo, Usted Señalemelo vuelve a un formato íntimo para presentar su nuevo material, celebrando una madurez artística que combina electrónica, pop y una búsqueda emocional más profunda.