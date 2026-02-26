Enrique Bunbury confirma un nuevo show en Argentina como parte de su “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, donde presentará su próximo álbum “De un siglo anterior”, previsto para el 17 de abril de 2026.
La cita será el 4 de noviembre en el Movistar Arena, y las entradas ya se encuentran disponibles exclusivamente a través del portal de Movistar Arena
Enrique Bunbury en Argentina 2026: qué esperar del show
Luego del impactante concierto que ofreció en septiembre pasado, Bunbury regresa con un espectáculo renovado, acompañado por una banda de diez músicos que recorrerá su extenso cancionero, sumará nuevas versiones y promete momentos inéditos en vivo.
La banda que acompañará a Bunbury en Buenos Aires
Un ensamble de primera línea formado por artistas que marcaron distintas etapas de su carrera:
Robert Castellanos (bajo – Los Santos Inocentes)
Ana Belén Estaje (violín – Huracán Ambulante)
Ramón Gacías (batería – Los Santos Inocentes)
Javier García-Vega (trombón y guitarra española – Huracán Ambulante)
Luismi Huracán (percusiones – Huracán Ambulante)
Jordi Mena (guitarras – Los Santos Inocentes)
José Miguel Pérez Sagaste (saxo y acordeón – Joaquín Sabina)
Jorge “Rebe” Rebenaque (piano y Hammond – Los Santos Inocentes)
Álvaro Suite (guitarra y coros – Los Santos Inocentes)
“De un siglo anterior”: así es el nuevo material de Bunbury
El esperado álbum “De un siglo anterior” fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025 en el Desierto de los Leones (México), con músicos de toda Latinoamérica y España, logrando un material diverso y profundamente musical.
Para el videoclip del lanzamiento, Bunbury vuelve a trabajar con la joven directora Laura G. Escribano, quien utiliza cámaras vintage, texturas analógicas y proyecciones experimentales, dando lugar a una narrativa visual abierta a múltiples interpretaciones.
Cómo comprar entradas para Bunbury en Argentina 2026
Las entradas para el show del 4 de noviembre en el Movistar Arena ya están disponibles exclusivamente a través de Movistar Arena