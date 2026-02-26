Después de seis meses de absoluto silencio y versiones cruzadas, se conoció finalmente el paradero de Leevon Kennedy. La mediática, famosa por sus declaraciones explosivas sobre su identidad y su historia familiar, desapareció dejó de responder mensajes, lo que encendió las alarmas.

La preocupación creció cuando Ángel de Brito contó en su programa de streaming, Ángel Responde (Bondi Live), que hacía tiempo no tenía noticias de Leevon y que incluso su contacto ya no figuraba en WhatsApp.

Horas después, el periodista utilizó su cuenta de X para dar precisiones: “Está internada en una clínica psiquiátrica”, lanzó, confirmando así los rumores sobre su delicada situación.

Leevon Kennedy en LAM en 2023.

Qué se sabe sobre la internación de Leevon Kennedy

Según detalló de Brito, Leevon Kennedy ya había estado internada el año pasado por decisión familiar en la provincia de Buenos Aires*. Desde entonces, no tuvo más actividad pública.

El conductor de LAM profundizó sobre el contexto y explicó que los últimos mensajes de Leevon hablaban de un supuesto atentado contra su vida, lo que generó preocupación y habría influido directamente en la decisión de su círculo íntimo de internarla.

Leevon Kennedy en 2020 (Captura de TV).

El conflicto familiar y la versión de Leevon

Sobre el presente, de Brito sumó un dato clave: “Actualmente dice que no está enferma, que quiere salir y que sus familiares buscan quedarse con sus bienes”, sostuvo el periodista, reflejando el conflicto que atraviesa la mediática con su entorno más cercano.

Leevon Kennedy se hizo conocida por presentarse durante años como hija de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, una versión que luego desmintió públicamente. Su historia siempre estuvo rodeada de polémicas y declaraciones que la mantuvieron en el centro de la escena mediática.