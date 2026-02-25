El periodista deportivo Flavio Azzaro y su esposa, Sol Nobile, recibieron a su primer hijo, Piero, hace pocos días y ya disfrutan de la nueva vida en familia. Sin embargo, antes de poder llevarlo a casa, vivieron un momento de mucha tensión que los marcó para siempre.

Este miércoles, la pareja contó que, justo antes de recibir el alta médica, atravesaron un “susto” con el recién nacido. Aunque no dieron detalles sobre lo que ocurrió, aclararon que todo quedó atrás y que ahora solo queda la alegría de tener a Piero en casa.

El posteo de Flavio Azzaro con su esposa Sol y su hijo Piero (Foto: Instagra @flavioazzaro)

Azzaro y Nobile compartieron la noticia a través de un posteo conjunto en Instagram, donde publicaron varias fotos de la internación y del alta tan esperada. En todas las imágenes decidieron cubrir el rostro del bebé para preservar su intimidad, pero se los vio sonrientes y aliviados.

“Gracias a Dios ya estamos los tres en casa. Conocimos lo que es tener miedo de verdad, pero Piero es un campeón, lo más fuerte y valiente que conocimos en nuestras vidas. Nos enseñó tantas cosas en estos pocos días. Esperamos estar a la altura de semejante bebé”, escribieron en el emotivo mensaje.

La alegría fue doble porque el alta médica coincidió con el cumpleaños de Azzaro. “Hoy es mi cumple y no hay mejor regalo de la vida que estar los tres juntos en casa. Gracias a todos los que preguntaron, nos acompañaron y tuvieron en sus oraciones a Piero. Los queremos un montón, fue solo un susto y una anécdota que queda en el pasado”, agregaron.

En el mismo posteo, la pareja agradeció especialmente al Hospital Italiano de Buenos Aires por la atención recibida: “Gracias también al Hospital Italiano que lo cuidó tan tan bien y lo trajo a casa sano y salvo”. El mensaje cerró con una dedicatoria para su hijo: “Ahora a disfrutar la vida, Piero. Sos mejor de lo que soñamos. Todavía no sabemos a quién saliste tan tan lindo. Acá estamos con papá para acompañarte y amarte por siempre”.

