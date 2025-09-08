Flavio Azzaro lanzó durísimas declaraciones contra Nicolás Occhiato y Luzu TV. En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el conductor de Azz TV habló de los supuestos bots, de la competencia con Olga y acusó a su colega de ser “de cuarta”.

La pelea entre los principales canales de streaming suma nuevos capítulos. En las últimas horas, Flavio Azzaro apuntó directamente contra Nicolás Occhiato, figura de Luzu TV, y lo hizo sin filtros.

“Los que compran bots tarde o temprano van a caer. Luzu cae bastante después del programa de Occhiato y yo soy más consumidor de Olga que de Luzu. Sabemos que se mira más Olga, esa es la realidad”, disparó Azzaro.

El periodista explicó además que, tras denunciar públicamente esta situación, se reunió con Migue Granados y Luis Chela: “Me mostraron los números y se enojaron, pero bien. Me gustó la actitud que tomaron con mi denuncia”.

EL RECLAMO DE AZZARO A NICOLÁS OCCHIATO

Consultado sobre si Occhiato lo contactó, Azzaro fue contundente: “Nico no me llamó ni me escribió porque él está en otra. Occhiato no te saluda ni si te cruza en un avión, pero está bien y es normal”.

Luego, lo calificó sin vueltas: “En el medio nos conocemos todos y los WhatsApp se contestan. Que no te conteste me parece de cuarta. Le escribí para invitarlo a mi programa y no me dio bola, no me contestó más. A mí esas cosas me rompen las pelotas”.

Finalmente, Azzaro aclaró que no participará del ciclo de Duka en Carnaval: “Agradezco la invitación, pero no voy a ir al programa de él. Aparte está Pablo Carrozza y no voy a ir”.