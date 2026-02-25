El dúo creativo de Dream Perfect Regime, DPR CREAM y DPR ARTIC, llegará por primera vez a Buenos Aires con su esperado LATAM TOUR 2026.

El show se realizará el 15 de agosto en el Teatro Vorterix.

Las entradas estarán disponibles en venta general desde el viernes 27 de febrero a las 10:00, exclusivamente a través de AllAccess.

Una dupla clave del universo DPR llega a Argentina

El dúo creativo de Dream Perfect Regime llega por primera vez a Argentina con el LATAM TOUR 2026.

Reconocidos como piezas fundamentales del movimiento artístico y audiovisual del colectivo DPR, ambos artistas expanden las fronteras del K-Alternative con propuestas sonoras que mezclan géneros, texturas y estilos.

DPR CREAM, cantante, productor y songwriter, es uno de los pilares musicales del sello. Su sonido combina R&B, hip-hop y pop con una sensibilidad melódica única, además de contar con más de 500 créditos como productor en la industria coreana.

Por su parte, DPR ARTIC desarrolla un perfil centrado en la electrónica experimental. DJ y productor, su estilo techno-driven y su fuerte enfoque visual llevan cada presentación a un territorio inmersivo, intenso y profundamente sensorial.

La consolidación de un proyecto global

En 2025 lanzaron su EP conjunto “NO DRUGS”, creado durante el The Dream Reborn Tour 2024, donde la química artística entre ambos terminó de consolidarse.

Ese impulso los llevó a presentarse en festivales internacionales como Head In The Clouds y Lollapalooza París, además de una gira por Europa y el Reino Unido que expandió su impacto global.