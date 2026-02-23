Tras más de una década sin tocar juntos, Rush confirma su esperado regreso a Buenos Aires. El 15 de enero de 2027, la banda canadiense se presentará en el Movistar Arena, quince años después de su histórica visita de 2010. El show forma parte del “Fifty Something Tour”, la gira que celebra medio siglo de trayectoria.

Fechas de venta de entradas

Preventa Santander American Express: 25 de febrero – 10:00 a.m.(con opción de hasta 6 cuotas sin interés)

Venta general: 27 de febrero – 10:00 a.m.

Disponibles exclusivamente en MovistarArena.com.ar

Rush: un regreso que sorprendió al mundo del rock

En homenaje a Peart y al legado que la banda forjó en conjunto, Lee y Lifeson celebran a Rush en esta gira 2026.

El anuncio del “Fifty Something Tour” tomó por sorpresa al mundo de la música. La gira, que ya suma más de 60 fechas con sold outs en Norteamérica, marca el inicio de las celebraciones por los 50 años del trío canadiense.

La respuesta inmediata del público reafirmó lo que su legado viene demostrando durante décadas: la vigencia global de una banda única en su especie.

El legado incomparable de Rush

El impacto del trío fue impulsado por la química irrepetible entre Geddy Lee (bajo, teclados y voz), Alex Lifeson (guitarra y coros) y el inolvidable Neil Peart (batería y letras). Juntos llevaron el rock a territorios inexplorados, combinando virtuosismo técnico, ambición conceptual y una profundidad lírica pocas veces vista.

Sus números lo confirman:

Más de 45 millones de discos vendidos en todo el mundo

Siete nominaciones a los premios GRAMMY®

Miles de millones de reproducciones en plataformas

A lo largo de veinte álbumes de estudio, dejaron huella con obras fundamentales como Fly By Night (1975), 2112 (1976), Signals (1982), Test For Echo (1996), Snakes & Arrows (2007) y Clockwork Angels (2012), consolidando una discografía que sigue inspirando a músicos y oyentes en todo el mundo.

Una nueva etapa: homenaje a Peart y futuro renovado

En esta gira 2026–2027, Geddy Lee y Alex Lifeson rinden homenaje al legado construido junto a Neil Peart, celebrando la historia de la banda sin renunciar a su espíritu innovador. Para esta nueva etapa, contarán con la participación de la virtuosa baterista alemana Anika Nilles, quien aporta su estilo propio y renueva la energía del proyecto.